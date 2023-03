44ª edição dos Jogos Estudantis de Cambé começa nesta terça-feira com disputas em várias modalidades

A 44ª edição dos Jogos Estudantis de Cambé terá início nesta terça-feira (21) e contará com a participação de atletas de dez escolas, sendo nove públicas e uma particular. A competição acontecerá entre os dias 21 e 29 de março, nas categorias Sub-14 e Sub-17, tanto no masculino como no feminino, com disputas em futsal, basquete, handebol, vôlei, vôlei de praia e atletismo. As equipes campeãs garantirão vaga para participar dos Jogos Estudantis do Paraná, que serão realizados em Sertanópolis, de 19 a 24 de maio.

A secretária de Esportes e Lazer de Cambé, Telma Gamba, que participa do cenário esportivo da cidade há alguns anos, destaca o entusiasmo da equipe em organizar eventos como esse e reforça o caráter social do esporte, desejando que sejam momentos inesquecíveis de alegria, torcida e novas amizades entre as equipes, e que todos os participantes aproveitem ao máximo a semana de jogos.

A cerimônia de abertura dos jogos ocorrerá nesta terça-feira, às 8h30, no Ginásio João de Deus Almeida, localizado na rua Carlos Sawade, 186, no Centro.