Uma emergência médica mobilizou a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na manhã desta sexta-feira (30/12) na cidade de Cambé.

Uma mulher de 42 anos, vítima de tromboembolismo, precisou ser transferida em caráter de urgência para a cidade de Umuarama. A transferência foi solicitada e realizada através da Central de Regulação de Leitos que avaliou a gravidade do caso e a necessidade de transferência urgente da paciente que estava sob os cuidados da Santa Casa de Cambé.

Em uma ação rápida, a equipe do SAMU, através do Aeromédico, aguardava de prontidão no campo de futebol do Corpo de Bombeiros de Cambé, a ambulância para transferência da paciente. A Secretária de Saúde de Cambé, Adriane Bertan, também acompanhou a transferência.

A aeronave do SAMU decolou por volta das 11h10 para a cidade de destino.