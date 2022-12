Na madrugada desta sexta-feira (30), um jovem de 23 anos foi morto entrando em um motel que fica na Rua Adelino Bianchini, em Cambé, no norte do Paraná.

As câmeras de segurança registraram o momento que dois homens abordam o carro que estava na entrada do motel e atiram contra o motorista, o atingindo com pelo menos 20 tiros.

Gustavo Ragagnon da Silva tinha passagens por receptação e morava na zona norte de Londrina. Segundo informações, a vítima teria sido morta em uma emboscada.

As imagens capturadas pelas câmeras de segurança mostram um primeiro carro chegando antes do veículo de Gustavo e a Polícia Civil investiga um possível envolvimento com o homicídio.

Via Tarobá News