Morreu no Hospital da Providência, o motociclista, de 66 anos, que foi atingido por um veículo Ford Mustang na manhã desta quinta-feira (29), na Rua Talita Bresolin, próximo ao Espaço das Feiras, em Apucarana.

De acordo com testemunhas do acidente, o motorista do carro estaria trafegando em velocidade acima do permitido quando a motocicleta entrou na via. A moto foi atingida em cheio e chegou a derrapar alguns metros no asfalto. Uma testemunha e câmeras de segurança registraram o momento da batida.

Ele foi levado ao Hospital, ficou internado, porém, não resistiu aos graves ferimentos. A Polícia Militar (PM) foi chamada. O nome da vítima fatal ainda não foi revelado.

Tn Online