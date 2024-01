Esmaltação em gel: mais praticidade no dia a dia, economia de tempo e fashionismo!

Se há muito anos as mulheres buscavam por ir à manicure e pedicure buscando cuidado, higiene e delicadeza para a aparência, atualmente a cor dos esmaltes, o formato das unhas e o comprimento delas têm papel fundamental no look!

Sim, as unhas têm tido cada vez mais espaço na rotina de beleza das mulheres, seja para as pessoas mais básicas como para as mais fashionistas! E muitas tendências e técnicas de NAIL ART’s se popularizam nas mídias digitais – redes sociais-, mas é preciso pensar nas técnicas que realmente lhe proporcionarão estética, o comprimento da unha almejado e, claro, durabilidade. Entre as técnicas mais conhecidas e que têm ganho cada vez mais adeptas são: esmaltação em gel, blindagem e alongamento das unhas.

E para termos acesso aos detalhes de cada procedimento, fomos conversar com a Nail Designer e professora de alongamento de unhas, Sheila Souza . Ela atua na área há mais de 22 anos e já se tornou conhecida pelas unhas incríveis que cria e publica nas suas redes.

A esmaltação em gel segue em voga, pois não é um procedimento invasivo, pelo contrário, as diferenças para a esmaltação tradicional são os produtos utilizados e a necessidade de adotar o acabamento pela luz. “Sei que muitas mulheres acreditam que a esmaltação em gel é um procedimento demorado, mas, na verdade, não é. Tudo depende do que a cliente almeja, unhas mais compridas ou com muitas aplicações e detalhes demandam de mais tempo no atendimento. Mas a esmaltação simples é muito rápida e prática”, conta Sheila Souza.

Ainda de acordo com Sheila,com o procedimento, o esmalte tem duração prolongada, não sai com acetona comum e nem descasca. “Quem passa pelo procedimento dificilmente para de fazer! A esmaltação em gel é uma técnica poderosa, pois te proporciona muito mais tempo. E além das unhas ficarem muito mais belas por muito mais tempo, o brilho do esmalte também é diferente, já que o acabamento final deste procedimento é feito pela luz (de LED ou UVA)”.

E Sheila Souza comentou ainda que, a praticidade do procedimento se extende por tudo que a secagem rápido do esmalte proporciona. “ No mesmo dia que você fazer suas unhas, você pode fazer trabalhos de casa como, lavar louça, lavar roupas, limpar a casa, fazer artesanato, trabalhos manuais , etc”.

Sim, a Coluna Bela Mancheta vai trazer ainda mais detalhes sobre esses procedimentos que já são tão buscados pelas mulheres e que colaboram com um dia a dia mais prático!

E além de pensarmos na praticidade, podemos pensar sempre no efeito estético! E em janeiro e fevereiro, aqui no Brasil, os principais destinos e eventos são as férias no litoral e passar pular carnaval. E você mentar suas unhas lindas, bem cuidadas e ainda, estar atenta às tendências para as unhas.

Vamos conferir as tendências de cores de unhas para 2024 e, ainda, para o Carnaval:

Acompanhe-nos nas mídias digitais: @belamancheteemidias .

E acompanhe também o trabalho da nail Designer Sheila Souza: @ateliesheeilasouza .