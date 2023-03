Espaço Municipal de Saúde e Reabilitação é reinaugurado em Cambé com novidades

O Espaço Municipal de Saúde e Reabilitação de Cambé, que havia sido fechado durante a pandemia, agora está de volta em pleno funcionamento após passar por uma ampliação e reestruturação. A Prefeitura investiu R$ 500 mil nas obras, que incluíram a instalação de novos equipamentos e materiais. Com isso, o espaço agora pode realizar até 1,3 mil atendimentos de fisioterapia pelo SUS.

Uma das novidades é a hidroginástica, que será oferecida em parceria com a Secretaria de Esportes. São 1,2 mil vagas disponíveis para idosos e gestantes, com as 30 turmas já preenchidas. A boa notícia é que já é possível realizar inscrições para o próximo semestre.

Vale lembrar que a hidroginástica é voltada para pessoas acima de 60 anos e gestantes, enquanto os atendimentos de fisioterapia só podem ser realizados com encaminhamento médico. A reinauguração do Espaço Municipal de Saúde e Reabilitação é uma ótima notícia para os moradores de Cambé, que agora podem contar com um local moderno e equipado para cuidar da saúde e da reabilitação.

Fotos: Divulgação Prefeitura de Cambé