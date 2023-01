A Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, maior evento do calendário da Sociedade Rural do Paraná, já tem data agendada para 2023: 6 a 16 de abril.

Divulgação

Os preparativos para a próxima edição já fazem parte da agenda diária da diretoria da entidade, que trabalha para trazer ao público novidades que aliam tradição, inovação, tecnologia, informação de qualidade e entretenimento.

“Os visitantes da ExpoLondrina terão, sem dúvida, a oportunidade de viver uma agenda técnica que nos aproxima de um celeiro de transformação e produtividade”, afirma o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Janene El-Kadre.

Para 2023, a ExpoLondrina terá como temas centrais a sucessão familiar e a aproximação do campo com a cidade. O objetivo é reforçar a importância das relações familiares e do planejamento no processo de passagem de bastão para a geração seguinte. “Entendemos que a continuidade da empresa familiar rural é a base de preservação do patrimônio e do desenvolvimento empresarial. Por isso, a sucessão familiar é um tema que precisa ser amplamente debatido, e nada melhor que trazê-lo para o maior evento do agronegócio no Brasil”, ressalta El-Kadre.

Outra novidade é a continuidade da parceria com a Diverti, empresa que fará a operação de entretenimento durante a ExpoLondrina, levando shows, baladas e outras atrações para a arena e camarotes dentro do Circuito Brahma.

A Sociedade Rural do Paraná (SRP) divulgou, nesta quinta-feira (26), a grade de shows oficial da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina) de 2023. De acordo com os organizadores, o palco principal contará com 17 apresentações entre cantores, duplas e bandas.

Confira abaixo a lista de shows:

06/04: Hugo e Guilherme + Pedro Sampaio

08/04: Zé Neto e Cristiano + Malifoo + Ana Castela

09/04: Turma do Pagoge + Dilsinho

12/04: Guilherme e Benuto + Maiara e Maraisa

13/04: João Gomes + Gustavo Mioto + Ícaro e Gilmar

14/04: Jorge e Mateus + Léo e Raphael

15/04: Luan Santana + Dennis

16/04: Gusttavo Lima

Fonte: ExpoLondrina