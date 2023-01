Nesta quinta-feira (26), o Cabo Reginaldo, policial militar que estava desaparecido, foi encontrado com vida, amarrado em uma árvore, no Conjunto Eucaliptos, região leste de Londrina. Na quarta-feira (25), o carro do policial foi encontrado com marcas de tiros e manchas de sangue, próximo a Estrada das Três FIgueiras, na zona norte da cidade.

A denúncia foi recebida pela PM (Polícia Militar) através de um homem que passava pelo local e ouviu um barulho, contatando a equipe policial. Segundo o Tenente Coronel Marcos Tordoro, o agente estava em estado de choque, mas não tinha ferimentos de arma de fogo e se queixava apenas de uma dor no braço esquerdo, suspeita de fratura.

O policial que estava desaparecido é lotado do 18º Batalhão da PM, de Cornélio Procópio, e trabalha no município de Sertaneja. Ele saiu de casa ainda na quarta-feira e avisou a família que iria para Londrina para vender o veículo.

O homem estava com os pés e as mãos amarradas e foi socorrido pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), sendo encaminhado à Santa Casa de Londrina.