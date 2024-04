ExpoLondrina agora é pet friendly e leva novo público de quatro patas para circular pelo Parque Ney Braga

0:00

Para quem não se separa por nada do companheiro de quatro patas, a notícia não poderia ser melhor. Pela primeira vez, em mais de seis décadas de história, a Expolondrina é pet friendly. A ideia partiu da diretoria da Sociedade Rural do Paraná (SRP), antenada no mercado pet em ampla expansão. Esse ano, também pela primeira vez, foi montado um espaço de mostra, vendas e networking para quem é da área: a Expopet, um dos lugares mais concorridos da feira.

A entrada dos bichinhos no Parque de Exposições é feita normalmente pelos portões de acesso, mas, para isso os tutores precisam trazer a carteirinha de vacinação com as doses em dia. Outra recomendação é sair da ExpoLondrina até às 20h, por questão de segurança, já que, depois desse horário, o fluxo de pessoas aumenta muito.

Já os cães de porte médio também podem circular, com coleira e guia. Dom é um Golden Retriever de 2 anos e explorou todos os espaços do Parque Ney Braga na companhia do casal de tutores Tássia Locatelli e Jefferson Barbosa. A família veio de Arapongas para visitar a Expolondrina. “Como ele sempre passeou com a gente, desde pequeno ia ao shopping, já está acostumado e adora interagir com pessoas de todas as idades”, afirma a médica Tássia.

Em relação aos animais de grande porte (bois, cavalos, etc…), a tutora conta que Dom ficou com um pouquinho de medo, mas, ainda assim, foi conhecer os touros de perto. “Acho que para os dois lados acaba sendo novidade, é bacana ver a curiosidade deles”, diz Tássia. Depois da entrevista, Dom seguiu pela Expo esbanjando charme e curtindo o passeio.

