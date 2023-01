A grade de shows da ExpoLondrina 2023, tão aguardada pelo público, foi oficialmente lançada nesta quinta-feira (23), durante entrevista coletiva promovida pela Sociedade Rural do Paraná (SRP), no Parque Ney Braga. Realizado de 6 a 16 de abril, o evento reunirá grandes nomes do cenário nacional.

“A grade de shows é sempre motivo de muita expectativa por parte dos visitantes. É uma atração importante, que vem para somar à grandeza do evento e, ao longo dos anos, tem contribuído para que o encontro ganhe ainda mais destaque e prestígio nacional. Somos extremamente satisfeitos e felizes com a parceria firmada com a Diverti”, afirma o presidente da SRP, Marcelo Janene El-Kadre.

Este é o segundo ano consecutivo que a Diverti é a empresa responsável pela produção que envolve shows e rodeio. “Em 2022 demos início a uma bela caminhada, e 2023 vem para coroar ainda mais o sucesso da ExpoLondrina. A parceria entre Sociedade Rural do Paraná e Diverti foi e é fundamental para realizar edições inesquecíveis para o público londrinense e todos aqueles que são apaixonados por Londrina, assim como nós”, destaca Douglas Oliveira, sócio-diretor da Diverti.

No primeiro dia de ExpoLondrina 2023, quem sobre ao palco para dar início à programação musical é a dupla Hugo e Guilherme, que tem conquistado fãs por onde passa e são as vozes de sucessos como “Mal Feito” e “Alguém Me Chama Pra Beber”. Pedro Sampaio, cantor e DJ, é o escolhido para completar a noite.

Como manda a tradição, em 2023 os visitantes poderão escolher entre pista, Camarote Brahma, Camarote Super Bull, Camarote Open Super Bull ou Camarote Corporativo para assistir aos shows.

Confira a grade completa:

06/04 – Hugo e Guilherme + Pedro Sampaio

08/04 – Zé Neto e Cristiano + Malifoo + Ana Castela

09/04 – Turma do Pagode + Dilsinho

12/04 – Guilherme e Benuto + Maiara e Maraisa + Abertura do Rodeio

13/04 – João Gomes + Gustavo Mioto + Ícaro e Gilmar

14/04 – Jorge e Mateus + Léo e Raphael (gravação de DVD)

15/04 – Luan Santana + Dennis DJ

16/04 – SUNSET com Gusttavo Lima + Final do Rodeio

A abertura das vendas será no próximo dia 31 de janeiro (terça-feira) e os ingressos estarão disponíveis no site www.expolondrina.com.br/ingressos e pontos de venda parceiros.

O rodeio, sempre muito prestigiado, será realizado, mais uma vez, pelo Campeonato Nacional de Rodeio da Ekip Rozeta.

A programação da Casa do Criador será divulgada em breve.

