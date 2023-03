Fazer as necessidades em vias públicas: Um problema para a cidade de Rolândia

Fazer as necessidades em vias públicas é um problema enfrentado por muitas cidades ao redor do mundo, e infelizmente, Rolândia não é exceção. Recentemente, um homem foi flagrado realizando essa prática na Avenida Interventor Manoel Ribas, em frente ao Banco Bradesco, no centro da cidade.

Essa é uma situação extremamente desagradável, que afeta não só a estética da cidade, mas também a saúde pública. A exposição do material fecal em áreas abertas pode levar à contaminação por bactérias e doenças, além de atrair insetos e roedores que podem espalhar ainda mais esses problemas.

Para combater esse tipo de comportamento, é importante que a população seja educada sobre a importância de usar banheiros adequados e evitar fazer as necessidades em locais inapropriados. Além disso, é necessário que a cidade forneça mais banheiros públicos para as pessoas que estão em trânsito, especialmente na região central.

Outra medida importante é a fiscalização mais efetiva das autoridades. A aplicação de multas para aqueles que são pegos fazendo as necessidades em locais públicos pode desencorajar essas práticas.

Portanto, é importante que a população e as autoridades trabalhem juntas para resolver esse problema e garantir que a cidade de Rolândia seja um lugar limpo e saudável para todos os seus habitantes e visitantes. Afinal, um ambiente limpo e bem cuidado é fundamental para a qualidade de vida de todos.