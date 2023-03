Polícia Militar combate jogos de azar em Ibiporã e realiza apreensão de máquinas caça-níquel

No dia 21 de março de 2023, a equipe policial da 3ª Companhia do 30º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (PMPR) recebeu uma denúncia via central de comunicações informando que um estabelecimento comercial em Ibiporã estava promovendo jogos de azar. A denúncia informou que havia quatro máquinas tipo caça-níquel no local.

A equipe policial foi até o estabelecimento e, ao chegar, perguntou quem era o proprietário do bar. Um homem se apresentou como dono do local. Quando questionado sobre a denúncia de jogos de azar, o proprietário confirmou que havia três máquinas caça-níquel no bar e apresentou-as para a equipe policial.

As máquinas estavam localizadas na área comum do bar, ao lado do banheiro, e uma cortina dividia o ambiente para impedir que pessoas de fora visualizassem as máquinas. As máquinas estavam ligadas e em funcionamento em cima de uma mesa, cada uma com um banco para acomodar quem as utilizasse.

Diante da constatação, o proprietário foi informado de seus direitos, entre permanecer em silêncio e constituir um defensor, e as máquinas foram apreendidas. Juntamente com o proprietário, a equipe policial o conduziu ao cartório da 3ª Companhia do 30º Batalhão da PMPR em Ibiporã para a lavratura do Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP).

Ao todo, foi registrado um TCIP contra o proprietário do bar e as três máquinas caça-níquel foram apreendidas. A Polícia Militar do Paraná ressalta que a denúncia é uma ferramenta importante para o combate aos crimes, como jogos de azar. A população pode fazer denúncias através do disque-denúncia 181 ou pelo número de WhatsApp 43-98843-7689, disponível apenas para a zona norte de Londrina, Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis, Primeiro de Maio, Alvorada do Sul, Ibiporã e Jataizinho.

A PM do Paraná reforça o seu compromisso em garantir a segurança e a proteção da população. Ações de combate aos crimes, como esta, continuarão sendo realizadas em todo o estado.