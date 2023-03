Manter os espaços arrumados é muito benéfico, você sabe por quê?

Os benefícios de arrumar os espaços são infinitos, começando pelo fato de que um dos prazeres da vida é desfrutar de um espaço que convida você a se sentir bem. Imagine estar em um espaço limpo, arrumado e ventilado para desfrutar das promoções casas de apostas. Só de pensar nisso, você sente emoções positivas, não é mesmo? Na verdade, arrumar é um dos grandes aliados para combater sentimentos negativos, reduzir o estresse do dia-a-dia, ajudar a concentração e também é capaz de melhorar nosso humor.

Além da estética e da funcionalidade, a arrumação é uma das ferramentas mais eficazes para melhorar nossa saúde e para viver melhor em nossos espaços. Casas desordenadas e desorganizadas afetam sua saúde, não apenas emocionalmente, mas também em termos de enfermidades físicas, como dores de cabeça, dores de estômago e outros sintomas. De acordo com um estudo realizado pelo Princeton Neuroscience Institute, a desorganização até mesmo causa cansaço. Esta pesquisa mostrou que as pessoas que vivem em casas desarrumadas experimentam uma sensação de cansaço maior e mais frequente, portanto escolher manter os seus espaços tão organizados quanto possível será vital para melhorar sua saúde e seu modo de vida.

Se você está lutando para entender os benefícios além do bem-estar imediato, aqui estão alguns dos benefícios que você pode experimentar ao viver em um espaço arrumado. Acredite em nós, eles são infalíveis e realmente bons:

Sua concentração melhora

Como dissemos, está provado que há mais benefícios quando se arrumam os espaços do que quando se opta por ficar desorganizado. Os espaços desorganizados facilitam as distrações, a desordem e a desorganização desviam a atenção e enviam sinais confusos ao nosso cérebro que nos impedem de processar melhor as informações ao realizar qualquer tarefa.

Reduzir o estresse

Simplesmente tirar um tempo para limpar um espaço desordenado é relaxante, o que é um dos grandes benefícios de arrumar as coisas. Se você faz esta atividade regularmente, ela ajuda a organizar e coordenar seu dia-a-dia, fazendo você se sentir mais específico no controle de suas rotinas. As pessoas se sentem menos irritadas, menos distraídas e muito mais felizes em espaços arrumados.

Ajuda você a dormir melhor

Ter uma casa arrumada permite que você passe uma boa noite de sono em vez de se preocupar em tentar encontrar algo, ou simplesmente se preocupar com o caos em sua casa. Mesmo pequenas ações podem fazer uma grande diferença, por exemplo, quando você passa o tempo fazendo algo tão simples como fazer sua cama, você melhora seu sono. As pessoas que fazem suas camas todas as manhãs são 19% mais propensas a ter uma boa noite de sono; mesmo mais do que isso, 75% dizem que dormem melhor com lençóis limpos e frescos porque se sentem melhor fisicamente.

Ajuda a melhorar a saúde física

A arrumação melhora sua atenção e, portanto, a tomada de decisões, portanto, é uma grande ajuda para fazer escolhas conscientes sobre o que você consome. De acordo com um estudo publicado na Psychology Science, as pessoas que vivem em espaços organizados têm duas vezes mais probabilidade de escolher alimentos saudáveis em vez de alimentos não saudáveis do que aquelas que trabalharam em uma área desordenada.