Festa do Esporte: Jogos Abertos de Cambé começam nesta quinta-feira

Pegue sua garrafa d’água, passe um protetor solar, coloque uma roupa confortável e venha aproveitar essa maratona esportiva que Cambé terá nos próximos dias. A 39ª edição dos Jogos Abertos de Cambé começa nesta quinta-feira (14) e promete ser uma das maiores da história. O cerimonial de abertura dos jogos será às 19h15, no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida. Serão duas semanas de competições, que finalizam no dia 27 de julho com a definição das equipes campeãs. O cerimonial de abertura e todas as competições são abertas ao público, que não precisa fazer inscrição para acompanhar.

A cidade vai ser a anfitriã de 71 equipes, compostas por mais de 1.200 atletas – homens e mulheres – que disputarão 11 modalidades esportivas, sendo elas: basquete, beach tennis, cabo de guerra, escalada, futsal, handebol, jiu-jitsu, kickboxing, sinuca, truco e voleibol. O beach tennis é a novidade dessa edição, que foi incluído por ser um esporte que está se popularizando. A maioria das equipes que está participando das 39ª edição dos Jogos Abertos de Cambé é de Cambé, mas algumas estão vindo de outras cidades próximas, tornando essa a maior competição desse formato na região norte do Paraná.

Celso Luís Oliveira, chefe da Divisão Administrativa de Esportes e de Comunicação da Secretaria de Esportes, destaca que no dia da abertura as equipes farão um desfile de apresentação para o público, que também poderá prestigiar atividades artísticas e uma disputa de cabo de guerra. De acordo com ele, as competições vão acontecer ao longo de 14 dias de jogos e o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada modalidade recebem troféus, em uma data posterior ao evento.

A primeira edição dos Jogos Abertos de Cambé aconteceu em meados de 1970, com duas equipes esportivas. Hoje, quase cinco décadas depois, o evento contará com mais de 70 equipes disputando as modalidades. O evento deixou de acontecer em oito oportunidades; a última edição foi em 2018, já que as edições de 2020 e 2021 foram suspensas por conta da pandemia da Covid-19. “Essa tradição surgiu porque alguns atletas, na época, queriam participar de um evento que englobasse várias modalidades, já que tinham equipes que jogavam futebol, basquete ou vôlei”, explica Oliveira. Segundo ele, os Jogos Abertos do Paraná foram desenvolvidos nos mesmos moldes dos Jogos Abertos do Paraná. “Algumas equipes que não conseguiam a classificação para o estadual, por exemplo, poderiam participar desse evento em Cambé, que é algo mais regionalizado”, ressalta.

De acordo com ele, não há critérios para que as equipes possam participar, mas elas devem estar preparadas técnica e fisicamente. “Apesar de não ser uma competição de nível estadual ou nacional, os participantes treinam muito para chegarem até aqui e muitos dos que já participaram ou que estão participando hoje são campeões em suas modalidades”, pontua. Alguns nomes de destaque que estarão nesta edição do evento são: Matheus Luz, membro da Seleção Brasileira de Taekwondo; Fábio Hauly, campeão mundial de Jiu Jitsu na categoria Absoluto Master; Defu Monteiro, campeão brasileiro e sul-americano de Kickboxing; Adriana Chiconato, membro da Seleção Brasileira de Handebol Master; Ana Clara Montini, membro da Seleção Brasileira Juvenil de Kickboxing; e Rodolfo Ciborgue, foi membro da Seleção Brasileira de Handebol e hoje atua como técnico das equipes masculinas da modalidade na cidade.

Telma Gamba, secretária de Esportes, comemora o retorno desse evento tradicional no município. “Os Jogos Abertos de Cambé movimentam a cidade e a região, já que é quase uma grande reunião de atletas, ex-atletas e familiares. Estamos organizando tudo com muito carinho e responsabilidade para poder entregar uma grande festa do esporte, ainda mais após essa retomada por conta da pandemia. Essa 39ª edição dos Jogos Abertos de Cambé também vai marcar o ano do aniversário de 75 anos da nossa cidade, celebrado em outubro”, finaliza.

Cronograma

Basquete

Local: Ginásio de Esportes da Praça São Paulo (Rua Pará, 490)

Dias: 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de julho

Horário: tarde e noite, a partir das 14h

Handebol

Local: Ginásio de Esportes João de Deus Almeida (Rua Carlos Sawade, 186)

Dias: 18, 19, 20, 21, 25 e 26 de julho

Horário: noite, a partir das 19h30

Vôlei

Local: Ginásio de Esportes João Afonso dos Santos (Rua Rio São Francisco, 420)

Dias: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de julho

Horário: tarde e noite, a partir das 19h30

Escalada

Local: Centro de Treinamento de Escalada Esportiva do Estádio José Garbelini (Avenida José Bonifácio, s/n)

Dias: 20 e 21 de julho

Horário: noite, a partir das 19h30

Futsal

Local: Ginásio de Esportes João de Deus Almeida (Rua Carlos Sawade, 186) e Ginásio de Esportes do Harmonia Tênis Clube (Rua Pio XII, 51)

Dias: 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25 e 27 de julho

Horário: manhã, tarde e noite, a partir das 9h15

Sinuca

Local: Bar do Roni (Rua Portugal, 417)

Dias: 19 de julho

Horário: noite, a partir das 19h30

Truco

Local: Auditório da Secretaria de Esportes (Avenida Brasília, 911)

Dias: 21 de julho

Horário: noite, a partir das 19h30

Jiu Jitsu

Local: Ginásio de Esportes João de Deus Almeida (Rua Carlos Sawade, 186)

Dias: 23 de julho

Horário: tarde, a partir das 14h

Kickboxing

Local: Ginásio de Esportes João Afonso dos Santos (Rua Rio São Francisco, 420)

Dias: 24 de julho

Horário: tarde, a partir das 14h

Beach Tennis

Local: Ravena (Avenida Roberto Conceição, 1072)

Dias: 19 de julho

Horário: noite, a partir das 19h30