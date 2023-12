Festa Infantil na Praça Jardim Morumbi Encanta Famílias em Cambé

No último sábado, dia 2 de dezembro, a comunidade do Jardim Morumbi, em Cambé, foi presenteada com uma tão esperada festa para as crianças. Após adiamentos devido às chuvas, o evento finalmente se concretizou, trazendo alegria para as famílias locais.

O encontro na praça foi um momento especial, unindo moradores em um ambiente de diversão e confraternização. Com a participação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, as crianças puderam se refrescar com jatos d’água, além de desfrutar de picolés e refrigerantes à vontade.

A festa contou com uma série de atividades lúdicas, incluindo brinquedos como cama elástica, escorregador inflável e muito mais. A organização ficou a cargo da associação de moradores, liderada por Araújo, presidente da associação do Morumbi, que expressou grande satisfação com a participação e apoio da comunidade.

Agora, a associação planeja buscar apoio da prefeitura para a revitalização contínua da praça, visando proporcionar mais momentos como esse, promovendo a união e o lazer para todas as idades no bairro.