Festival de Vôlei reúne cerca de 350 atletas neste sábado (12) em Cambé

O ginásio de esportes João de Deus Almeida sedia neste sábado (12) o 28º Festival Recreativo Interno Cambé Vôlei. Ao todo serão 80 jogos, com aproximadamente 350 atletas divididas em 40 equipes e cerca de 8 horas de disputas nas quatro quadras locais. Além disso, o torneio ainda está incentivando as alunas na doação de alimentos através do projeto Atleta Solidária. Os jogos começam às 9 horas e é aberto ao público geral. O ginásio fica na Rua Carlos Sawade, 186.

Reginaldo Mazzola, técnico do projeto Cambé Vôlei, destaca que o festival deste sábado vai mobilizar o polo da região central, reunindo as atletas envolvidas nos treinos que ocorrem no João de Deus. O festival é feito anualmente, com quatro eventos nos polos de treinamento, contemplando as meninas nos lugares que elas já frequentam e participam do projeto; e também dois gerais que envolvem todas elas em um único local, como esse do sábado.

Para esse ano, a novidade é a campanha Atleta Solidária, que visa a arrecadação de pelo menos um item de alimento não perecível por atleta. A ação foi desenvolvida em parceria com o Instituto InterCement, e os alimentos serão destinados para a instituição Acamados mais Amados. A entrega será realizada no encerramento do festival.

“O InterCement é um parceiro do Cambé Vôlei que está vindo para contribuir junto com o Poder Público. Com isso, durante o ano, estaremos realizando ações que envolvam as pessoas, a sociedade, sempre em prol do próximo. Tudo isso visando também o desenvolvimento do espírito de solidariedade e empatia nas nossas atletas, que é um dos intuitos do projeto e do festival, sempre trabalhando o respeito, companheirismo e solidariedade”, afirmou Mazzola.