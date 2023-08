MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2023

Revisão amplia acesso dos mais pobres ao ensino via Lei de Cotas

Câmara altera valor da renda per capita e inclui quilombolas. Aprovada pela Câmara, a reformulação da Lei de Cotas no ensino superior federal diminui de 1,5 para 1 salário mínimo a renda per capita familiar máxima do candidato ao ingresso pelas cotas por ter cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Em vez de os cotistas concorrerem exclusivamente às vagas reservadas para seu subgrupo (pretos, pardos ou indígenas), como acontece desde a implantação do sistema, em 2012, o acesso poderá ocorrer pelas vagas gerais. Se o candidato não alcançar a nota nas vagas gerais, o índice será usado para concorrer às vagas reservadas a seu subgrupo. Outra mudança é a inclusão dos quilombolas no sistema. Para alguns especialistas ouvidos pelo Estadão, as mudanças facilitarão o acesso de alunos mais pobres ao ensino superior. O texto terá de passar pelo Senado.

Ao invés de investir numa educação de qualidade através das políticas públicas, nos encontramos uma falsa justiça social, o problema não é entrar nas universidades, é sair como profissional qualificado. A má formação no ensino público, necessário na sequência dos conteúdos nas áreas optadas para aprender, encontraram dificuldade assombrosa. Muitas universidade, acabam dando uma pré entrada no curso na área de formação, visando dar continuidade no projeto pedagógico, isso já ocorre em faculdades privadas, que bem conhece a dificuldade das escolas públicas no ensino do Brasil. Logo, são programas apenas politiqueiros, é apenas um programa que tiram do mercado, vagas para os que já são qualificados para a formação que passam pelo mérito do conhecimento, para cotistas, que nem sempre terminam o curso, devido a dificuldade de conclusão.

