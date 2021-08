FGTS começa a creditar distribuição de lucros para trabalhadores

A Caixa Econômica Federal tem até 31 de agosto para depositar os valores do lucro do FGTS.

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Caixa Econômica Federal já começou a creditar o lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a 2020 para os trabalhadores.

Serão distribuídos R$ 8,12 bilhões entre as 191,2 milhões de contas vinculadas ao fundo, que tinham saldo positivo em 31 de dezembro do ano passado.

O valor será creditado ao saldo do FGTS e permanecerá até que o trabalhador atenda algum dos critérios previstos em lei para o saque, como aposentadoria e demissão sem justa causa.

Quem sacou o fundo de garantia depois de 31 de dezembro de 2020, por algum desses dois motivos, poderá resgatar a parte creditada a título de distribuição de resultados.

No entanto, quem realizou o saque integral da conta vinculada antes do final do ano passado e não tinha mais saldo em 31 de dezembro não receberá o dinheiro.

Distribuição de lucros FGTS

Os valores serão creditados proporcionalmente ao saldo existente nas contas vinculadas do FGTS no dia 31 de dezembro de 2020 e passarão a compor o saldo do trabalhador.

O índice a ser aplicado sobre o saldo das contas em 31 de dezembro será de “0,01863517” ou de 1,86%.

“Na prática, o trabalhador terá depositado em sua conta no fundo R$ 1,86 para cada R$ 100 que ele tinha de saldo no dia 31 de dezembro de 2020”, informou a Caixa.

Para saber quanto será pago, o trabalhador deve multiplicar o valor que constava no saldo das contas no último dia de dezembro de 2020 por 0,01863517. Confira algumas simulações:

Saldo de R$ 1.000: lucro de R$ 18,64;

Saldo de R$ 2.000: lucro de R$ 37,27;

Saldo de R$ 3.000: lucro de R$ 55,91;

Saldo de R$ 5.000: lucro de R$ 93,18.

Como consultar o saldo

Aplicativo

O trabalhador pode consultar o saldo por meio do aplicativo do FGTS. O app pode ser baixado para sistemas Android ou iOS.

Site da Caixa

Outra possibilidade é por meio do site da Caixa, que pode ser acessado neste link.

SMS

É possível, também, checar o saldo via SMS. Para fazer adesão do recebimento clique aqui.

Notícias Contábeis