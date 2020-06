Um rapaz foi preso na manhã da última terça-feira (09/06), por volta das 10h30, suspeito de comercializar entorpecentes na Rua Antonio Raposo Tavares no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé.

De acordo com as informações, a equipe ROTAM dos Soldados Mandelli, Guimarães e Esteves sob o comando do Sargento Carlos estavam em patrulhamento pelo endereço acima mencionado quando visualizaram um casal, mãe e filho, em uma motocicleta HONDA/CG 125 TITAN de cor azul com as placas de Londrina, em atitude suspeita, supostamente comprando drogas de uma terceira pessoa. Os policiais optaram por realizar a abordagem aos indivíduos.

Durante a busca pessoal, foi encontrado com o suspeito do tráfico de drogas, 10 porções de cocaína e R$ 82,00 em dinheiro trocado.

Posteriormente, ao realizar a consulta dos nomes no sistema, foi constatado que o suspeito da comercialização era foragido do CRESLON – Centro de Reintegração Social de Londrina.

Diante dos fatos, os três envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos adequados.