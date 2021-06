Galo é apreendido por perturbação do sossego

Uma apreensão bem inusitada aconteceu na cidade de Ivaiporã na madrugada deste domingo (6), no interior do Paraná. A Polícia Militar do município foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego.

Chegando no local, encontraram o motivo da reclamação, um galo, isso mesmo um galo, a ave estava cantando muito de madrugada, o que teria incomodado os vizinhos.

A denúncia foi feita por um morador que já havia alertado o dono do galo sobre o barulho do galinheiro, que fica nos fundos da residência, mas ele não teria tomado nenhuma atitude.

O boletim de ocorrência sobre o caso foi feito para que a cantoria do galo parasse, a ligação para a equipe da polícia resultou na apreensão da ave que foi encaminhada direto para a delegacia. O proprietário precisou assinar um termo circunstanciado e o galo está sob a tutela da secretaria municipal de meio ambiente.

Via: Rogerio Moarais Oliveira