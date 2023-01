Os limites dos gêneros de jogos há muito se confundem – os desenvolvedores pararam de construir a jogabilidade de acordo com um cenário estrito ou de acordo com requisitos muito conservadores que surgiram no “século passado”. Muito pelo contrário – até os estúdios iniciantes estão experimentando diligentemente: alguém está tentando diluir os quebra-cabeças Match-3 com objetos ocultos e alguém está ansioso para complementar os atiradores com desenvolvimento de RPG e elementos de preparação tática para batalhas futuras.

E, no entanto, apesar dos experimentos, é perfeitamente possível destacar os fundamentos do gênero. Abaixo estão os tipos de jogos online quase sem impurezas de terceiros e mudanças radicais.

Estratégias

O gênero “Estratégia” não pode ser descrito em alguns parágrafos: a categoria está saturada de muitos projetos diferentes. Além de Clash Royale, forçando o desenvolvimento de uma base virtual, os jogadores têm que lidar com simuladores urbanos (Stardew Valley, Fallout Shelter) e projetos dramáticos como This War of Mine ou Company of Heroes. Mas o cenário e o cenário, ao que parece, afetam apenas remotamente a jogabilidade – sem uma estratégia de ação verificada, nem no mundo pós-apocalíptico, nem durante a Segunda Guerra Mundial, ninguém pode sobreviver …

Ação

As ações são um concentrado de entretenimento, loucura e destemor, apenas ligeiramente diluído em diálogos e treinamento. E curiosamente, mas pelo menos periodicamente interrompido por conversas com NPCs, ainda há um desejo – pelo menos reduzir o número de efeitos especiais saltando de cada esquina. Sim, e o enredo periodicamente não custa seguir. Não é hora de se esconder nas trincheiras ou atirar em criminosos com rifles de precisão?

RPG

RPG é um gênero de entretenimento móvel que não perde popularidade, que se destaca da concorrência com a mecânica de desenvolvimento de RPG. Conforme você avança, os personagens principais se tornam mais fortes – adquira novas habilidades, encontre equipamentos e artefatos adicionais, lute contra chefes e salve princesas de torres com dragões. Além da crescente experiência no RPG, foi adotada uma divisão de classes (guerreiro, mago, ladino) e regras adicionais que dependem dos desenvolvedores.

Atiradores

Os atiradores costumam ser divididos em FPS e TPS: os primeiros obrigam você a lutar contra os oponentes em uma visão em primeira pessoa (Call of Duty, Dead Effect), e os segundos movem a câmera atrás do personagem principal, como em Grand Theft Auto ou mesmo Max Payne. A diferença entre os subgêneros é colossal: a atmosfera muda imediatamente (experimentar operações militares na primeira pessoa é muito mais terrível!), E você tem que se ajustar constantemente ao quadro estreito da revisão visual. Mas talvez seja melhor do ponto de vista da unidade com o personagem principal? Cada pequena coisa será experimentada juntos!

Quebra-cabeça

Quebra-cabeças no formato “Três em linha”, jogos de aventura com enredo não linear e missões com a busca de objetos e coleta de aparelhos que não são pregados nas prateleiras que podem ser úteis para o personagem principal em viagens intrincadas tornam as circunvoluções se movem. O gênero é ativamente reabastecido com novidades e, em termos de diversidade e atmosfera, é capaz de desafiar tanto atiradores quanto RPGs.

Simuladores

Os simuladores costumam ser chamados de projetos que imitam algumas ações ou processos da vida real. Tomemos, por exemplo, o desenvolvimento de uma cidade virtual sob a supervisão de uma medida virtual ou um transplante de coração na série Surgeon Simulator. Processos realistas, no entanto, às vezes são complementados por processos ficcionais – que tal construir uma carreira como super-herói ou olhar além da galáxia em uma nave espacial fictícia? Além disso, as meninas gostam muito de jogos de vestir.

Videogames

O rótulo “Arcade” é colocado em metade dos projetos apresentados na escala da indústria de jogos. É tudo por causa da imprecisão do texto. Os desenvolvedores costumam chamar fliperamas e corridas (série Asphalt, Need For Speed), batalhas de desenhos animados (Angry Birds da Rovio), jogos de aventura (My Talking Tom) e plataformas (Super Meat Boy, Dan The Man). Bem, como não se perder em meio a essa terminologia geral?

Jogos de cartas

Estratégias de cartas (CCGs) combinam muitas mecânicas e objetivos, desde a construção de baralhos até batalhas com inteligência artificial ou oponentes selecionados aleatoriamente em arenas especiais. E a vitória nessas batalhas geralmente depende das ações táticas escolhidas e da fortuna virada, porque às vezes é difícil adivinhar qual feitiço está escondido atrás do verso colorido das cartas. Além dos CCGs modernos, o gênero está repleto de quebra-cabeças de tabuleiro clássicos e jogos de azar – “Fool”, “Poker” ou “Nine” …

Esportes

Os fliperamas e simulações esportivas ocupam uma parte impressionante do mercado de entretenimento móvel: NBA, FIFA ou séries de jogos de carros, como a Fórmula-1, são constantemente atualizadas pelos desenvolvedores quase todos os anos – assim como nas “plataformas seniores” (PC, PlayStation e Xbox). Escalações atualizadas, física realista, confrontos locais e multijogador – não é hora de ficar de fora, é hora de se tornar um campeão titulado em todos os esportes!

Jogos casuais

Quebra-cabeças, fliperamas e projetos criativos que o obrigam a dançar, cantar ou até desenhar costumam ser chamados de casuais. O que você tem que fazer depende diretamente da imaginação dos desenvolvedores, mas a mensagem do gênero “Casual” é bastante educativa e divertida e voltada para o crescente “porquê”. O mesmo “Talking Tom” confirmará facilmente tais conclusões!

Outros gêneros

Além das categorias usuais de gênero, a indústria de jogos adquiriu novas. Alguns são altamente experimentais, como “Cinema Interativo” com narrativa rica, ou “Quebra-cabeças Musicais” que o forçam a pressionar notas no tempo e tocar música.

Existem também opções um pouco mais clássicas (mas sim decodificando para gêneros específicos): estratégias de formato Tower Defense com defesa de base usando torres, missões e jogos de aventura, jogos de luta no espírito de Mortal Kombat e estratégias de cartas colecionáveis ​​- HearthStone ou Gwent. O acima é apenas uma pequena parte do “outro” e “incomum”, o que significa que ainda há muitas descobertas pela frente!

Destinos populares de jogos para celular

Gêneros de jogos para celular com descrições e até exemplos são apresentados acima. Mas onde você começa sua carreira como jogador móvel? Battlers, jogos de luta, jogos de plataforma e até quebra-cabeças match-3 estão esperando por pioneiros e entusiastas há muito tempo. Mas por que não dar uma olhada primeiro nos gêneros de jogos para celular mais populares? Não há referência melhor para conhecer a indústria do entretenimento.

MMORPG

O universo MMORPG em plataformas móveis cresceu em escala – há uma versão adaptada de Black Desert, Lineage II e até Albion Online com viagens sem fim, interação multiplayer e excelente mecânica competitiva, incluindo duelos PvP e ataques com aliados convidados. Mesmo reuniões em tavernas virtuais antes dos cercos e batalhas contra chefes estão acontecendo…

Batalha real

As “batalhas reais” não chegaram ao Android de imediato – por algum tempo foi necessário sobreviver nas arenas de gladiadores, coletar suprimentos e pensar em uma estratégia de ação apenas no PC. Mas em menos de alguns anos, a indústria móvel foi reabastecida com Fortnite, Creative Destruction e até PUBG Mobile. As ideias e a mecânica são as mesmas, apenas a gestão mudou e os limites do aprendizado se estenderam. Os lutadores móveis por algum tempo precisam lutar com bots e aprimorar suas habilidades.

Fazendas

As “fazendas” são diferentes – e em grande escala com física real e objetivos globais no espírito do Farming Simulator, e superficiais – com base nas regras e na mecânica do clicker. Qual direção escolher depende do nível preferido de intensidade do jogo. Se houver o desejo de controlar literalmente todas as etapas – desde os fertilizantes comprados até a hora da colheita, o mesmo Farming Simulator fará com que você se transforme em um contador, um estrategista e um jardineiro que tritura o solo congelado em um trator. Uma opção alternativa são os toques oportunos na tela e o desenvolvimento interminável de RPG ditado pela inteligência artificial …

MOBA

O gênero MOBA no Android está se desenvolvendo a passos largos: a versão compacta de League of Legends e o hardcore Vainglory já apareceram em smartphones e tablets, além de projetos estilizados como universos Marvel e DC. E mesmo que o cenário seja mutável, as regras ainda são as mesmas – lutar contra creeps e oponentes em três lanes, interagir com a equipe em chats de voz e texto e tentar chegar ao trono do inimigo em cada jogo para mais uma vitória.

Jogos RTS

RTS em plataformas móveis ainda é uma raridade – apenas alguns desenvolvedores conseguiram adaptar objetivos de combate globais e mecânica tático-militar para telas sensíveis ao toque. A mesma Company of Heroes não perdeu nenhuma atmosfera ou dinâmica, e Northgard adicionou completamente ao entretenimento devido ao conteúdo adicional lançado especificamente para Android. Que outros projetos esperar no futuro – o tempo dirá, mas o gênero está em demanda e, portanto, logo estará repleto de novos produtos.