Golpes virtuais disparam durante isolamento social

Golpe. Durante o período de isolamento social, as palavras covid, auxílio e Caixa são as que mais aparecem nas mensagens enviadas pelos criminosos para atrair a atenção das vítimas. Busca por informações pessoais e bancárias de brasileiros na dark web aumentou 108% entre março e maio. Com o isolamento social e o aumento do comércio eletrônico, tentativas de fraudes virtuais estão em alta. De 20 de março a 18 de maio, a busca de informações pessoais e bancárias de brasileiros na dark web (o submundo da internet) cresceu 108%, segundo pesquisa da Refinaria de Dados, empresa especializada em coleta e análise de informações digitais. As buscas diárias alcançaram 19,2 milhões, em comparação a 9 milhões no período pré-covid. Já o phishing, que usa e-mail ou SMS para roubar dados, aumentou 70%, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Neste caso, os criminosos enviam mensagens – sobretudo por SMS – para chamar a atenção dos usuários, que permitem sem saber, ao clicar num link, a captura das informações. Boa parte das ações usa palavras atuais, como covid e auxílio. De repente, o celular toca. Numa mensagem de WhatsApp, um amigo pede ajuda. Precisa fazer um depósito urgente e está com problema no aplicativo do banco. Pergunta se pode fazer para ele e no dia seguinte devolve o dinheiro. A história faz parte de um dos golpes mais populares dos últimos meses, sobretudo durante a quarentena. Diante desse novo cenário, as instituições mudaram suas estratégias internas para evitar os golpes e intensificaram as ações de comunicação com os clientes. Em nota, a Caixa afirma que não envia e-mails ou mensagens pedindo informações e nem realiza ligações para os cidadãos. Também diz que não manda SMS com link.

O Estado de S. Paulo

