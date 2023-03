Golpistas usam nome de loja em Cambé para aplicar golpes de venda de panelas em todo o Brasil

Uma loja de panelas em Cambé tem sido vítima de golpistas que utilizam seu nome e CNPJ para aplicar fraudes na internet, enganando pessoas em todo o Brasil que buscam comprar jogos de panelas.

No esquema, um conjunto que normalmente custa mais de R$600 é vendido por apenas R$99 com frete grátis para todo o país. A proprietária da loja em Cambé relatou que recebeu inúmeras ligações e só assim descobriu que os criminosos estavam utilizando até mesmo a identidade visual do comércio para realizar os golpes.

Mesmo tentando descobrir mais informações entrando em contato com os golpistas, a dona do estabelecimento teve seu número de telefone bloqueado. Em conversas com vítimas, uma mulher grava vídeos e finge que está preparando a encomenda para envio. A proprietária aconselha que as pessoas fiquem atentas ao valor dos produtos, que não deve ser muito mais baixo que o preço normal, e que verifiquem se o Pix está em um CNPJ ou nome de pessoa física. Até o momento, não se sabe o número exato de vítimas e os criminosos ainda não foram localizados.

Com informações do TarobáNews