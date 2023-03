Médico Adel Mamprim recebe moção honrosa por serviços prestados à saúde em Cambé

O plenário da Câmara Municipal de Cambé ficou lotado na noite de segunda-feira (13/03) para homenagear o Dr. Adel Mamprim, médico aposentado que trabalhou por mais de 45 anos pela saúde da população cambeense. A moção honrosa foi uma iniciativa do presidente da Câmara, vereador Tokinho, e representa o reconhecimento dos serviços prestados pelo médico à comunidade.

Durante a 35ª sessão ordinária, realizada em 31 de outubro de 2022, a moção foi aprovada por unanimidade pelos vereadores. Na cerimônia de entrega da honraria, o senhor Adel, de 78 anos, reuniu sua esposa e familiares para a solenidade.

O presidente da Câmara, Tokinho, destacou a importância do trabalho do médico para a saúde da população de Cambé. “É uma grande satisfação entregar essa honraria a quem contribuiu tanto com a saúde da população e de Cambé, como o Dr. Adel Mamprim”, afirmou Tokinho.

Emocionado, Adel discursou sobre sua trajetória na medicina e sobre a importância de entender a dor de cada paciente. Ele agradeceu a homenagem e encerrou seu discurso dizendo: “Eu fiz a minha parte. E se Cambé não é uma ótima cidade, faça você ela se tornar uma ótima cidade”.

A nora do médico aposentado, Juliana Rodrigues Mamprim, também discursou na cerimônia, contando um pouco da história de vida de Adel. Nascido em 25 de outubro de 1944, Adel é o segundo filho do casal Humberto Mamprim e Tereza Garcia Mamprim. Formado em Medicina na primeira turma da Universidade Estadual de Londrina, o médico se casou com Maria Edith em 1977 e teve três filhos – Adel Mamprim Filho, José Humberto e Guilherme. Ele trabalhou em vários postos de saúde e hospitais, incluindo a Santa Casa de Cambé e o Hospital São Francisco, e teve sua própria clínica particular por mais de 40 anos.

Os vereadores presentes também aproveitaram a oportunidade para enaltecer a carreira do Dr. Adel e agradecer pelo trabalho realizado em prol da saúde de Cambé e seus cidadãos. A moção honrosa representa o reconhecimento da importância do trabalho do médico para a comunidade e agradecimento por seus anos de dedicação à profissão.

Fotos: Divulgação