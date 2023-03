Prefeitura de Cambé realiza leilão online de veículos e bens móveis

A Prefeitura de Cambé vai realizar um leilão de veículos e bens móveis considerados inservíveis ao município no dia 5 de abril. Serão colocados à venda veículos como carros, ônibus e trailers, eletrodomésticos de linha branca, carteiras escolares, móveis para escritório, aparelhos eletrônicos e outros.

O leilão será online e para participar é necessário fazer o cadastro no site https://www.monzonleiloes.com.br/ .

Poderão participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas devidamente cadastradas. Para efetivar o cadastro, pessoas físicas devem anexar um documento de identificação com foto e comprovante de residência. Pessoas jurídicas devem estar representadas pelo sócio administrador e anexar uma cópia do contrato social da empresa.

O objetivo da venda dos itens é liberar espaço nos almoxarifados e depósitos da Prefeitura para que possam ser utilizados para outros fins. Segundo o secretário municipal de Administração, Paulo Pizaia, como esses itens não têm mais utilidade para o município, é mais conveniente a venda.

Os itens foram avaliados em aproximadamente R$61.000,00 e os interessados podem participar apenas dos lotes que tiverem interesse. Quem quiser analisar os itens pessoalmente, pode solicitar uma visita que pode ser solicitada pelo e-mail licitacao@cambe.pr.gov.br.