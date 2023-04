Grave acidente de carro em Cambé deixa condutor em estado grave.

Neste sábado, dia 15 de abril, um grave acidente de carro ocorreu por volta das 15h55 na Avenida Roberto Conceição, em Cambé. O condutor do veículo, Ramon Anibal, de 29 anos, conduzia um VW/FOX prata em alta velocidade no sentido Cambé/Londrina quando perdeu o controle da direção, capotou e atravessou o canteiro central, parando na via contrária. Segundo relatos de testemunhas, Ramon tinha acabado de sair de uma confraternização.

Populares que presenciaram o acidente acionaram os socorristas do Siate e o médico do Samu, que atenderam o condutor. Devido aos ferimentos e perda de sangue, ele foi encaminhado para o hospital em Londrina, onde se encontra em estado grave. A causa do acidente ainda não foi determinada, mas as autoridades policiais estão investigando o caso.

Imagens: Wagner Faustino Duarte