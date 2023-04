Londrina vence ABC por 1 a 0 na estreia da Série B do Brasileiro

O Londrina iniciou sua trajetória na Série B do Brasileiro com o pé direito ao vencer o ABC por 1 a 0 na tarde deste domingo (16/04), no estádio do Café. Apesar de ter tido várias oportunidades durante a partida, o Tubarão só conseguiu marcar o gol da vitória nos minutos finais, com Diego Jardel cabeceando para as redes.

O jogo foi marcado pelo equilíbrio, com as duas equipes criando boas chances de gol. No entanto, o Londrina foi mais eficiente e aproveitou a oportunidade que teve para garantir os três pontos. Já o ABC pouco fez para sair com a vitória, tendo como única alternativa as tentativas de bola parada de Fábio Lima.

Com a vitória, o Londrina soma três pontos e ocupa a sexta posição na tabela. Já o ABC segue zerado e ocupa a 16ª colocação. O Tubarão volta a campo no próximo domingo (23/04), quando enfrenta a Chapecoense na Arena Condá, às 15h30. Já o ABC recebe o Vitória no mesmo dia, às 18h, no Frasqueirão.

O público total no estádio do Café foi de 1.655 torcedores, com 1.445 pagantes, gerando uma renda de R$ 36.640,00.

Em resumo, o Londrina estreou com vitória na Série B do Brasileiro ao vencer o ABC por 1 a 0, com um gol marcado por Diego Jardel nos minutos finais da partida. Com a vitória, o Tubarão soma três pontos e ocupa a sexta posição na tabela. Já o ABC segue zerado e ocupa a 16ª colocação. Na próxima rodada, o Londrina enfrenta a Chapecoense fora de casa, enquanto o ABC recebe o Vitória em Natal. O público total no estádio do Café foi de 1.655 torcedores, com 1.445 pagantes, gerando uma renda de R$ 36.640,00.