Grave acidente deixa dois feridos na BR 369 em Cambé

Dois homens ficaram feridos em grave acidente registrado na tarde de domingo (3), na BR-369 em Cambé. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um carro, uma motocicleta e um caminhão.

Segundo a PRF, o acidente foi registrado próximo à obra da Bratislava e o trânsito estava lento. O motociclista seguia pelo “corredor” da pista e se chocou contra a traseira do carro. O condutor e o passageiro caíram na rodovia e a moto parou embaixo do rodado do caminhão.

O condutor da motocicleta, de 50 anos, fraturou o fêmur e teve outras escoriações. O passageiro, de 53 anos, teve ferimentos abrasivas. Os dois foram levados ao hospital.

O motorista do Caminhão e do veículo GM Celta tiveram apenas ferimentos leves

De acordo com a PRF, os olhos do condutor da motocicleta estavam avermelhados, a fala estava desconexa e com odor etílico. Ele reconheceu que havia ingerido bebida alcoólica, mas recusou o teste de bafômetro. Foi aplicada uma multa de R$3 mil reais e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.