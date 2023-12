Grave Acidente na BR-369 em Cambé Deixa várias Pessoas Feridas

Um acidente de múltiplos veículos na BR-369, próximo a Cambé, por volta das 21h5, resultou em oito pessoas feridas, embora, felizmente, nenhuma delas corra risco de vida. O incidente ocorreu quando um Jeep Compass, que seguia no sentido Cambé/Rolândia, perdeu o controle e capotou, invadindo a pista contrária.

O veículo Jeep Compass colidiu com um GM Blazer que estava transportando um Ford Fusion, com placas de Paranavaí e uma carretinha acoplada. Além disso, um veículo Celta de Rolândia também foi atingido no desdobramento do acidente.

As testemunhas relataram que o Jeep Compass, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle, resultando no capotamento e subsequente invasão da pista oposta, onde ocorreram as colisões.

Entre os feridos, sete pessoas tiveram ferimentos leves e estão recebendo cuidados médicos. No entanto, uma mulher que estava no veículo GM Blazer necessitou de cuidados adicionais, embora não esteja em risco de morte.

