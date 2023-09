Grave Acidente na PR-445 deixa Feridos e Motorista Detido por Embriaguez

Cambé, 2 de setembro de 2023 – Um acidente de trânsito chocante ocorreu na noite de sábado, dia 2 de setembro, na rodovia PR-445, próximo ao Km 95+500M, no município de Cambé, no estado do Paraná. O acidente envolveu três veículos, deixando várias pessoas feridas e resultando na prisão de um dos condutores por suspeita de embriaguez.

O incidente, que ocorreu por volta das 22h40min, foi uma colisão frontal entre um um caminhão Mercedes-Benz L-1620, com placa de Londrina, e uma Renault Master Ambulância branca, com placa de Bela Vista do Paraíso. Além desses veículos, um GM Monza vermelho, com placa de Londrina-PR, também se envolveu no acidente.

O condutor do GM Monza, um homem de 55 anos identificado como J.V.S, sofreu ferimentos no acidente. O teste do etilômetro realizado no local indicou que ele estava dirigindo sob influência de álcool, com um resultado de 0,62mg/L. Diante disso, ele foi detido pelas autoridades e encaminhado ao hospital Santa Casa de Cambé. Posteriormente, ele foi levado à Central de Flagrantes em Londrina, onde enfrentará acusações relacionadas à condução sob efeito de álcool.

O condutor da Renault Master Ambulância, um homem de 69 anos identificado como B.C.C, também ficou ferido e foi hospitalizado. Além disso, dois passageiros estavam a bordo da ambulância, uma mulher de idade a ser confirmada posteriormente e um menino de 10 anos, ambos com ferimentos. O condutor da ambulância não pôde ser submetido ao teste do etilômetro devido à sua hospitalização.

Felizmente, o condutor do caminhão Mercedes-Benz L-1620 não sofreu ferimentos no acidente, e o teste de etilômetro realizado indicou que ele não havia consumido álcool, com um resultado de 0,00mg/L.

O acidente ocorreu em uma rodovia de pista dupla com sentido crescente e pista simples, em uma área de declive. As condições climáticas na época estavam nubladas. De acordo com informações no local, o acidente aconteceu em um trecho onde não era proibida a ultrapassagem.

Os veículos envolvidos no acidente foram liberados no local após os procedimentos iniciais das autoridades. A Polícia Militar do Paraná e o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual foram responsáveis pela gestão da ocorrência.

Este acidente serve como um triste lembrete dos perigos da combinação de álcool e direção, e ressalta a importância de dirigir com responsabilidade e sobriedade para a segurança de todos nas estradas. As investigações adicionais sobre o acidente continuarão para determinar as circunstâncias exatas que levaram a essa colisão frontal.