Grave Acidente na BR-277 em Balsa Nova Deixa Cinco Mortos e Várias Vítimas Feridas, trecho continua interditado

A BR-277, no Km 137, em Balsa Nova, no estado do Paraná, continua interditada desde o acidente que ocorreu no dia anterior (2 de setembro), envolvendo um grande engavetamento com dezenas de veículos. As equipes de resgate e autoridades locais estão trabalhando incansavelmente para liberar a via, mas ainda não há previsão de reabertura.

No local, as equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Criminalística, Instituto Médico Legal (IML), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Defesa Civil e Guarda Municipal estão concentrando esforços para lidar com as consequências desse acidente de grandes proporções.

A PRF orienta fortemente os motoristas a evitarem a área afetada e a utilizarem uma rota alternativa para o interior, que passa por Araucária, Lapa, Porto Amazonas e Palmeira, utilizando as vias BR-476 e PR-427. Equipes de trânsito estão presentes ao longo do trecho para auxiliar os motoristas que se dirigem ao local, instruindo-os a retornar a Curitiba ou a seguir o desvio em direção a Araucária.

A maior parte dos veículos que estava presa na fila desde o acidente foi removida e retornou à circulação, mas ainda permanecem no local aqueles envolvidos na colisão e aqueles que, por diversos motivos, não conseguem se movimentar, incluindo veículos bloqueados por sistemas de rastreamento.

O Corpo de Bombeiros atendeu um total de 11 vítimas feridas em estado moderado e grave, que foram encaminhadas para os hospitais Evangélico e do Trabalhador, em Curitiba, e para a Santa Casa de Palmeira. Infelizmente, o Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba confirmou cinco óbitos, para onde os corpos foram encaminhados.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela perícia da PRF e pela Polícia Científica. Os trabalhos de investigação avançaram durante a madrugada, mas ainda não foram divulgados os resultados finais. A população local e os viajantes que planejavam passar pela BR-277 devem ficar atentos às atualizações das autoridades de trânsito e evitar a região até que a via seja liberada com segurança.