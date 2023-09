Tráfego na BR-277 em Balsa Nova ainda Complicado: Rodovia Parcialmente Bloqueada

A situação na BR-277, no Km 137, em Balsa Nova, Paraná, permanece complexa após o grave acidente ocorrido no dia anterior. As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estão trabalhando continuamente na liberação da rodovia, que permanece parcialmente bloqueada neste momento.

Um dos desafios enfrentados pelas autoridades é a necessidade de bloquear temporariamente a pista no sentido Curitiba para permitir a retirada de veículos de grande porte que estavam travados na serra da pista interior, no local do acidente. Esses veículos estão sendo escoltados em um pequeno trecho na contramão e, em seguida, retornam à pista interior após o ponto do acidente.

A pista interior segue bloqueada e a PRF aconselha fortemente que os motoristas evitem se dirigir ao local. A rota alternativa indicada para o interior é via Araucária, Lapa, Porto Amazonas e Palmeira, utilizando as vias BR-476 e PR-427. No entanto, é importante notar que devido ao alto fluxo de veículos, essa rota alternativa também está congestionada.

Para aqueles que têm a flexibilidade de horário, a recomendação é aguardar para seguir viagem à tarde, quando o tráfego tende a diminuir. As autoridades estão fazendo o máximo para normalizar a situação o mais rápido possível, mas a complexidade do acidente e a necessidade de garantir a segurança de todos os envolvidos tornam o processo demorado.

A população local e os viajantes que planejam utilizar a BR-277 devem continuar acompanhando as atualizações das autoridades de trânsito e considerar as orientações fornecidas para minimizar qualquer inconveniente causado por esse incidente. A prioridade é a segurança de todos os envolvidos, e as equipes de resgate estão fazendo o seu melhor para restaurar a normalidade na rodovia.