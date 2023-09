Polícia Rodoviária Federal Apreende 43 kg de Crack em Cambé

No domingo, 3 de setembro, durante uma operação de patrulhamento ostensivo, a Polícia Rodoviária Federal efetuou uma abordagem a uma caminhonete na BR-369, em Cambé.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o veículo estava ocupado por um casal, sendo o condutor com 42 anos e a passageira com 29 anos, ambos alegando que vinham de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ao realizar a verificação dos documentos e dos itens de segurança do veículo, foi observado um vazamento no tanque de combustível.

Em uma investigação mais aprofundada, os policiais descobriram 40 tabletes de crack, totalizando 43,3 quilos, escondidos no interior do tanque de combustível. O condutor confessou que receberia uma quantia em dinheiro para transportar a droga até a divisa com o Estado de São Paulo.

Diante desses fatos, o condutor e a passageira foram detidos em flagrante por tráfico de drogas. Tanto o veículo quanto a substância ilícita e os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Londrina.

O crime de tráfico de drogas é passível de uma pena de reclusão que varia de 5 a 15 anos, além da aplicação de multa. A apreensão desses 43 kg de crack demonstra o compromisso da Polícia Rodoviária Federal em combater o tráfico de entorpecentes e manter a segurança nas estradas do país.