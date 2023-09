Polícia Federal Realiza Operação “Impuro” de Combate ao Tráfico de Armas e Drogas no Oeste

Na manhã do dia 31/08/2023, a Polícia Federal desencadeou uma operação crucial para combater o tráfico de armas e drogas em três cidades do Oeste: São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Medianeira. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos como parte dessa ação.

A operação, denominada “Impuro”, surgiu a partir de uma investigação iniciada após a apreensão de um grande carregamento de armas na cidade de Cambé (PR) em 16 de julho deste ano. Na ocasião, foram confiscadas 82 armas de fogo e duas toneladas de maconha.

Esses itens ilícitos estavam habilmente ocultos entre uma carga de carne suína. A estratégia dos suspeitos era clara: dificultar a fiscalização e alcançar compradores com maior facilidade.

A operação de ontem foi liderada pela delegada da PF de Londrina, com o apoio de agentes de Foz do Iguaçu. Documentos e outros materiais foram apreendidos e passarão por perícia, contribuindo para o avanço da investigação e o combate efetivo ao tráfico de armas e drogas na região. A ação da Polícia Federal reafirma seu compromisso em manter a segurança pública e coibir atividades criminosas.