MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2023

O peso do agro e do impulso fiscal nas surpresas do PIB

Efeitos diretos e indiretos da renda de commodities explicam boa parte dos erros de projeção do PIB; impulso fiscal também ajuda a entender os equívocos. O Agro só deu e dá certo descolado do governo federal, através das Cooperativas, Ramos bem como as de Crédito financeiros e sendo autossuficientes em seus insumos e tecnologias para o setor. Este foi o meio encontrado na década de 70, quando boa parte dos agricultores perderam suas terras para o Banco do Brasil, e leiloadas para os grandes latifundiários, quando se iniciou o movimentos dos sem terras. Algumas destes MST, criaram suas cooperativas, aqueles que adquiriram suas terras que se tornaram produtivas. Há de se desvincular estes movimentos com os baderneiros provenientes da ala esquerdistas do MST já reconhecido pela sociedade como os verdadeiros vândalos públicos e privados. (Valor)

‘Há margem de manobra para déficit zero’, diz secretário

Segundo Paulo Bijos, governo vai recorrer ao TCU para não aplicar pisos mínimos de educação e saúde devido ao fim do teto de gastos, para inchar com mais ministérios vazios a cargos em negociações políticas, o que depõem contra as prioridades do governo na Carta Magna. (Valor)

Lula torrou R$ 30 milhões dos seus impostos com viagens internacionais até Julho, mesmo dentro do Brasil, as suas viagens internas, o custo não é menor, pois o aparato com segurança é alto. Enquanto isso Alckmin governa como secretário de um poder paralelo. (Gazeta do Povo)

Jornalismo – reflexões: Brasil e o medo de ser Jornalista e Repórter. Falta matérias investigativas comprometidas em expor a real dos fatos. (Gazeta do Povo)

Planos de saúde lucram R$ 1,45 bi no semestre

Mas segmento teve prejuízo operacional de R$ 4,3 bilhões no período, por desvio e falhas administrativas corrompidas no setor, este mesmo que já ocorre há vários anos, em hospitais filantrópicos e privados com parceria com o SUS (Valor)

O ESTADO DE S.PAULO

Vila Mariana e Ipanema puxam os preços dos aluguéis em SP e no RJ

Cooperativa de crédito avança e já vira alternativa a banco

Isenção para as compras de até US$ 50 deve acabar

Bancos voltam a cortar projeções para crédito

Cooperativas ampliam foco da agricultura para as pequenas empresas

Na USP, evasão é maior entre cotistas de baixa qualificação e na área de Exatas

Henrique Meirelles: Déficit zero e reforma administrativa

Tarcísio prevê cortar 5 mil cargos comissionados

FOLHA DE S.PAULO

Peritos já identificam oportunidades em regiões e setores

Como os investidores estão subestimando os riscos climáticos

Troca no comando gera resistências, mas otimismo

Disputa por cargos da Caixa opõe PT e centrão

Lira obriga presença de deputados em Brasília nesta segunda-feira

Mais escolarizados têm queda maior de renda na década

Taxa dos super-ricos pode impulsionar produtos isentos, diz XP

Brasil tem alta na vacinação infantil, mas só BCG bate meta

O GLOBO

Câncer desigual: Pacientes vão à Justiça por acesso a tratamentos sem oferta no SUS

Lira obriga deputados a estarem presentes hoje, o Brasil está de olho

Mudança na regra do MEI deverá beneficiar até meio milhão de empresas

Fiscalização falha: Em meio a tentativa de anistia, 70% dos 99 mil diretórios partidários deixam de prestar contas

VALOR ECONÔMICO

Início do ciclo de corte de juro eleva busca por fundos de renda fixa ‘turbinados’

Captação começa a refletir interesse por risco um pouco maior; bancos e gestoras lançam produtos

‘Há compromisso e medidas em vista para déficit zero’, diz Bijos

Para secretário de Orçamento Federal, o norte a ser buscado é de um orçamento equilibrado, moderno, mas que, ao mesmo tempo, há contingências em mente para enfrentar esse desafio

Crescimento menor da população leva a recorde do PIB per capita

Cálculos do economista Vitor Vidal mostram que o recorde alcançado no segundo trimestre foi de um montante de R$ 13.087, o maior desde os R$ 13.054 do primeiro trimestre de 2014

Insumos agrícolas

Mais importante projeto da Eurochem fora da Europa, complexo de produção de fertilizantes fosfatados de Serra do Salitre (MG) já está com 85% das obras concluídas

Prazo médio de troca de celular dobra e desafia mercado brasileiro

Brasileiro tem demorado 24 meses ou mais para trocar aparelho e quando o faz, escolhe um modelo similar ou usado, segundo levantamento da GfK

Título sustentável tem de avaliar ações, diz estudo

Pesquisa do Banco Mundial defende que a escolha de indicadores é fundamental para sucesso de papel

Fusões e aquisições em 2022 foram dominadas por minerais críticos

Estudo da PwC mostra que os negócios no setor envolveram metais de alta relevância na transição energética, caso de lítio, cobre, níquel, nióbio, titânio e silício

Venda de smartphone recondicionado ganha força

Em 2024, o mercado de recondicionados – aparelhos seminovos revisados – deve somar 5,5 milhões de unidades no Brasil, segundo a IDC. Brasileiro demora para trocar de celular e mercado encolhe. Antes da pandemia da covid-19, o tempo médio de troca do aparelho chegou a ser de até um ano, mas agora é de 24 meses ou mais. A natureza agradece

Em queda, preço da arroba do boi volta a ficar abaixo de R$ 200

Cotação da matéria-prima não descia a esse patamar em mais de três anos; desvalorização pode afetar indústrias de saúde e nutrição animal

Jornal imparcial

GAZETA DO POVO

Em semana mais curta, deputados e senadores voltam a Brasília nesta segunda, o Brasil dê olho. Congresso tem mais audiência que as mídias manipuladas pelo governo

Indústria paranaense é líder de vendas de açaí no Sul e Centro-Oeste

PF destrói 302 balsas de garimpo em município do Amazonas

Jornalismo – reflexões: Falta matérias investigativas comprometidas com a verdade

Palácio do Planalto não tem pulso para usar um relógio, a menos que seja um relógio de parede

Encanto do mercado financeiro com Haddad acabou e ruptura coloca governabilidade em risco

Ampliação de terra indígena em SC pode fazer município “fechar as portas”

Vice de Milei, Victoria Villarruel convoca ato para lembrar vítimas de “terrorismo de esquerda”

Argentina vai na contramão das economias latinas e é obrigada a subir juros

Desaparecimento de cristãos pelo mundo triplica em três anos

Governo do DF monitora possíveis manifestações no feriado de 7 de setembro

Lula torrou R$ 30 milhões dos seus impostos com viagens internacionais até Julho

Os populistas e a arte de enganar

“Descriminalização” das drogas: apostando com a vidas dos outros

Última mulher presa política pelo poder no ato 8/1 chega em casa após ganhar a liberdade

Real digital dependerá de servidores das Big Techs. Qual é o risco para o Brasil

Instituto de pesquisa manipulada pelo PT, diz que 32% dos paulistanos afirmam ser petista e 15% bolsonaristas, ao manipular as intenções de votos, fica fácil fraudar as urnas e a acomodamento das massas, eles só não calculavam as redes sociais

Lira determina que deputados estejam em Brasília na segunda-feira para garanir votações

Com foco em adversários do PT, Dino pediu 78 investigações à Polícia Federal, diz jornal

Avanço da pobreza e educação falha: desafios urgentes para o país

MATÉRIA EM FOCO

Mais escolarizados têm queda maior de renda na década

Segundo dados do IBGE, quem estudou mais perdeu em média até 16,7% dos rendimentos e caiu na informalidade.

Na última década, os esforços de brasileiros para estudar mais, terminar o ensino médio e conseguir um diploma universitário não se traduziram em melhor renda e qualidade de emprego superior para essas pessoas.

Ao contrário, aqueles que estudaram de 12 a 16 anos, ou mais, tiveram a perda média de renda mais acentuada (queda de 11,2% a 16,7%) ante os menos escolarizados.

Além disso, houve um grande aumento da informalidade nesse grupo mais escolarizado de trabalhadores, fenômeno que atingiu também aqueles que estudaram de 9 a 11 anos.

Os dados são de um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas com base em dados do IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

Em 2012, a vantagem comparativa de quem estudava mais de 16 anos em relação aos que passaram menos de um ano na escola era indicada por um retorno positivo na renda de 641%. Agora, isso caiu para 353%.

O cenário descortina uma economia pouco produtiva, com vagas que pagam pouco e alta informalidade, o que ameaça o potencial de crescimento do país.

Os últimos dez anos foram trágicos em termos de renda e qualidade de empregos para os brasileiros que se esforçaram para estudar mais, terminar o ensino médio ou ingressar na faculdade. No conjunto dos trabalhadores, foram os que mais perderam.

Jovens e adultos que estudaram de 12 a 16 anos (ou mais) tiveram perda de renda mais acentuada que os menos escolarizados. Houve ainda abrupto aumento da informalidade entre eles, que atingiu também pessoas que estudaram de 9 a 11 anos.

A conclusão é de pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) com base em dados do IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC).

Os resultados revelam uma economia que cria predominantemente empregos de baixa qualidade e pouco produtivos.

Isso empurra os mais escolarizados para vagas que pagam menos e que são, cada vez mais, informais —comprometendo o crescimento potencial do país.

No geral, despencou também a vantagem, em termos de rendimentos do trabalho, de quem estudou mais de 16 anos em relação aos brasileiros que passaram menos de um ano na escola.

Em 2012, o retorno positivo da educação na renda nessa comparação chegava a 641%. No segundo trimestre deste ano, o prêmio era de apenas 353%. Entre os que tinham de 12 a 15 anos de estudo (comparados aos com menos de um ano), o percentual caiu de 193% para 102%.

Nos mesmos dez anos (20122023), o rendimento médio dos que estudaram entre 12 e 15 anos recuou 11,2%. Para aqueles que estudaram 16 anos ou mais, o tombo foi ainda maior: -16,7%.

“O ensino superior está dando menos retorno no Brasil; uma novidade muito ruim. É um claro indicador de uma economia pouco dinâmica, com empresas pouco ativas, e com outras mais produtivas que não crescem”, afirma Fernando Veloso, um dos autores do trabalho. “Como essas empresas não evoluem por todas as mazelas que conhecemos —sistema tributário, infraestrutura, economia fechada—, o pessoal chega ao ensino superior, mas ou não tem trabalho ou o salário que esperava.”

Além do ambiente de negócios em geral ruim, os pesquisadores afirmam que o desequilíbrio nas contas públicas é um dos principais fatores a empurrar os mais escolarizados para empregos de baixa qualidade.

Nos últimos oito anos, a relação entre a dívida bruta do país e o PIB (principal indicador de solvência) saltou 17 pontos percentuais, para 74,1%. Deficitário, o governo federal precisa pagar juros altos para se financiar, levando empresas e consumidores a se retrair.

Há poucos dias, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que incertezas sobre o compromisso do governo com a consolidação fiscal elevaram o juro de equilíbrio (capaz de manter os preços estáveis) de 3% para 4,5% ao ano —o que desestimula investimentos produtivos. No início da década passada, a taxa de investimentos como proporção do PIB era de 19,3%. Hoje, é de 17,2%.

“É aquela história do engenheiro formado dirigindo Uber. Porque gerar um emprego para um engenheiro requer investimentos de muitos milhares de reais. O cara dirigindo Uber custa R$ 2.000 por mês na Localiza [onde aluga o veículo]. Assim, ele gera sua renda, o que é sinal de falta de dinamismo da economia”, diz Fernando de Holanda Barbosa, outro dos autores.

É o caso do paulistano Fernando Siqueira, 39, formado em curso superior de gestão da tecnologia da informação. Após se graduar em 2019, passou a trabalhar formalizado em uma empresa na área que pagava R$ 2.100 ao mês.

Depois, foi para uma terceirizada, recebendo R$ 3.400.

Por fim, resolveu neste ano abandonar o setor e migrar para a Uber, ganhando R$ 6.000 líquidos ao mês (com um dia de folga na semana e um domingo a cada dois finais de semana). “Tenho outros amigos com ensino superior nessa mesma situação”, afirma.

Siqueira é exceção. Apesar de ter caído na informalidade, conseguiu aumentar seus rendimentos nos últimos dez anos.

Na média, segundo o Ibre-FGV, a renda dos trabalhadores (formais e informais) com 16 anos ou mais de estudo caiu, entre 2012 e 2023, de R$ 7.211 para R$ 6.008, em valores corrigidos pela inflação.

Nesta mesma faixa superior de instrução, a informalidade dobrou entre 2015 (início da crise gerada ao final do governo Dilma Rousseff ) e 2023: passou de 1,9 milhão de trabalhadores para 4,1 milhões.

Os informais em relação ao total de ocupados com este nível de escolaridade aumentaram de 14% para 19,5% (+5,5 pontos percentuais)

Para aqueles com 12 a 15 anos de estudo, o rendimento médio (formal e informal) também caiu de 2012 a 2023, de R$ 2.630 para R$ 2.336. O total de informais nesta faixa subiu de 10 milhões para 14,9 milhões. Entre eles, a taxa de informalidade saltou 6,6 pontos, de 27% para 33,6%. De 2012 a 2023, a renda do trabalho só aumentou para os menos escolarizados. Entre os que não chegaram a completar um ano de estudo, os rendimentos subiram 27,5%. Para eles, houve leve queda na taxa de informalidade, de 75,2% para 72,5%.

A maior parte do ganho deste segmento, no entanto, ocorreu a partir do começo de 2020, com a chegada da pandemia. Uma das explicações é que, com o isolamento social, houve valorização da mão de obra menos qualificada disposta a trabalhar naquele período.

Um atenuante nessas conclusões, segundo a equipe de pesquisadores (que inclui Janaína Feijó e Paulo Peruchetti) é que a proporção da população ocupada com mais de 12 anos de estudo passou de 49,8% para 66,5% de 2012 a 2023, tornando-se menos escassa. Isso aumentaria a concorrência entre os mais escolarizados, diminuindo salários.“Mas, mesmo com o aumento da oferta [de pessoas mais educadas], o retorno da educação no mercado de trabalho não deveria estar caindo nessa magnitude”, diz Veloso.

Na quinta (31), o IBGE anunciou que a taxa média de desemprego no trimestre encerrado em julho cedeu para 7,9%, a menor desde trimestre equivalente em 2014 (7%).

Na sexta (1º), após resultado do PIB do segundo trimestre acima do esperado (+0,9% ante trimestre anterior), consultorias passaram a estimar o crescimento neste ano em 3%, com mais empregos. “As pessoas olham o mercado de trabalho e acham que está bombando. Mas ainda não atingimos os rendimentos do pré-pandemia”, afirma Veloso.

“Estamos gerando empregos ruins, que pagam pouco. Agora, essa novidade. Ela pega os com maior escolaridade, justamente os que pareciam mais protegidos”, diz ele.

“As pessoas olham o mercado de trabalho e acham que está bombando. Mas ainda não atingimos os rendimentos do pré-pandemia. Estamos gerando empregos ruins, que pagam pouco. Agora, essa novidade. Ela pega os com maior escolaridade, justamente os que pareciam mais protegidos

Fernando Veloso pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV)

Folha de S.Paulo 4 Setembro de 2023 São Paulo

Por; Fernando Canzian