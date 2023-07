Operação integrada resulta na apreensão de armas e drogas na BR-369, em Cambé

Cambé, 16 de julho de 2023 – Em uma ação conjunta entre a Polícia Federal, Polícia Militar e Receita Federal de Londrina, uma operação de apreensão de drogas e armas de fogo foi realizada após a abordagem de um caminhão na BR-369, em Cambé, inicialmente suspeito de transportar carga de suínos.

As equipes da 11ª CIPM da Polícia Militar atuaram na operação, com a participação das equipes ALI, RPA e ROTAM, em conjunto com as demais instituições.

Durante a abordagem, os agentes encontraram escondidos junto à carga de suínos diversas armas, incluindo fuzis AR-15 e AR-10, além de 75 pistolas e vários carregadores. Além disso, foi apreendida uma grande quantidade de substância análoga à maconha, totalizando 2.129 Kg.

O motorista do veículo foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Londrina para os procedimentos legais. A ação policial exemplar resultou na apreensão de armamento e drogas, demonstrando a efetividade das operações integradas na luta contra o crime.

A Polícia Militar do Estado do Paraná reafirma o compromisso com a segurança e a proteção da sociedade, trabalhando em conjunto com outras forças de segurança para fazer a diferença no combate ao crime e garantir a paz nas estradas e comunidades.