Homem de 54 anos é morto em Rolândia; suspeito ainda não foi encontrado

ROLÂNDIA, PARANÁ – Na noite desta quinta-feira, 20 de julho, a tranquila cidade de Rolândia, localizada na região norte do Paraná, foi abalada por um trágico acontecimento. Valmir Amâncio da Paz, um policial militar aposentado de 54 anos, perdeu a vida em um supermercado local.

Velório do Veterano Sargento AMANCIO à partir das 11h

Capela Bom Pastor – Rua Europa

Sepultamento às 17h30 no Cemitério de Rolândia

Segundo informações obtidas, Valmir estava dentro do estabelecimento quando uma discussão se desenrolou entre ele e outro homem, identificado como o principal suspeito do crime. As câmeras de segurança do supermercado registraram os momentos de tensão, onde é possível ver a vítima e o suspeito no estacionamento de bicicletas.

As imagens mostram que a discussão rapidamente se transformou em violência física. O suspeito abandonou sua bicicleta próxima a uma parede e partiu para cima de Valmir, que foi enforcado durante o ataque. A cena chocante se desenrolou diante dos olhos atônitos de clientes e funcionários presentes no local.

Após ser informada do incidente, a Polícia Militar (PM) prontamente se dirigiu ao supermercado. Ao chegarem, Valmir ainda estava vivo e foi imediatamente encaminhado ao hospital mais próximo. Infelizmente, apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde.

As autoridades policiais seguiram todas as pistas disponíveis, indo até a casa do suspeito em uma tentativa de prendê-lo, mas ele não foi encontrado no local. O caso será rigorosamente investigado para esclarecer as circunstâncias do homicídio e encontrar o responsável pelo trágico fim de Valmir Amâncio da Paz.

A notícia da morte de Valmir causou comoção na comunidade local, que expressa suas condolências à família do ex-policial militar. Valmir era conhecido por sua dedicação à profissão e seu caráter exemplar, deixando uma lacuna irreparável na vida de seus entes queridos e na memória daqueles que o conheceram.

Ainda não há informações adicionais sobre a motivação do crime, mas as autoridades estão empenhadas em conduzir uma investigação minuciosa e transparente para levar o culpado à justiça. A população aguarda com ansiedade a captura do suspeito e o esclarecimento deste triste episódio que chocou Rolândia.

As homenagens e manifestações de solidariedade à família de Valmir Amâncio da Paz se espalham pelas redes sociais, ressaltando a importância de se combater a violência e garantir a segurança de todos os cidadãos.

Atualizaremos esta notícia conforme surgirem mais informações sobre o caso. Acompanhe os desdobramentos desta triste história.