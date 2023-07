MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2023

MAIORES ALTAS. Os Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo foram os que apresentaram os maiores crescimentos. No Rio, o total de golpes saiu de 71.145 casos em 2021 para 123.841 no ano passado, o que representa aumento de 74%. São Paulo, por sua vez, viu o índice aumentar 66,1% de um ano para outro. No Estado, 638.629 pessoas foram alvos de estelionato em 2022.

Maranhão e Bahia também tiveram altas bastante expressivas, acima de 50%. Ao mesmo tempo, nenhum Estado registrou queda nos índices.

Quando são considerados os crimes de estelionato em relação ao total da população, a maior incidência de golpes foi registrada no Distrito Federal, em São Paulo e em Santa Catarina. Já os Estados da Paraíba, do Maranhão e do Amazonas têm as menores taxas do País.

Para Samira Bueno, diretora executiva do Fórum, um ponto que chama atenção é que os roubos, de modo geral, têm apresentado queda.

“Roubo a transeunte, a residência, de carga, a estabelecimento comercial: estão todos caindo. Houve crescimento de roubos de veículo e de celular, mas são crimes que estão voltando a tendências pré-pandemia”, afirma.

‘CRIME QUE COMPENSA’. De acordo com Samira, tem ocorrido uma substituição dos crimes patrimoniais, com a explosão de estelionatos. “É visto como aquele ‘crime que compensa’, pois é visto como muito fácil, uma vez que, em tese, não supõe violência.”

A pesquisadora aponta ainda que houve uma espécie de “profissionalização do estelionato” nos últimos anos, com os criminosos mapeando quem são as vítimas mais vulneráveis (idosos, por exemplo) e diversificando as narrativas para enganá-las.

“Além disso, é muito difícil para a polícia investigar. Em grande medida, não há nem preparo das forças policiais para lidar, inclusive por conta da velocidade com que esses crimes estão crescendo. As habilidades que você espera para um policial trabalhar com esse tipo de crime não são as mesmas que, em geral, são repassadas nas academias de polícia.”

Segundo ela, além dos obstáculos de investigação, também há dificuldades para a punição. “Os estelionatos, especialmente aqueles que se dão através de redes sociais, aplicativos e afins, são um dos grandes desafios do mundo, não só do Brasil”, diz.

A diretora do fórum destaca que, de 2018 para cá, houve 326% de crescimento desse tipo de crime. Em 15 anos acompanhando índices de criminalidade no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a pesquisadora diz que esse é um movimento inédito.

“Nunca vi nenhum crime com uma tendência parecida. Quando se olha a curva de crescimento, não há crime que tenhamos monitorado com uma tendência parecida. Realmente é algo que precisamos entender, estudar melhor e preparar melhor as forças policiais e o sistema de Justiça. É um crime que veio para ficar.”

MEIO ELETRÔNICO. Ainda segundo o Anuário, estelionatos por meio eletrônico aumentaram em quase dois terços no Brasil. Em 2021, um total de 120.470 brasileiros foi vítima desse tipo de crime. No ano passado, os registros chegaram a 200.322.

Dois Estados contribuíram de forma alarmante para o aumento. Em Roraima, os registros de estelionato por meio eletrônico se multiplicarem mais de dez vezes – alta de 1.155,1% em 2022 ante o ano anterior. Goiás veio logo atrás, com 1.207,2% a mais de um ano para outro.

A comparação, porém, só pode ser feita entre 21 das 27 unidades da federação. Isso porque seis Estados não disponibilizaram esses dados: Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. A fraude eletrônica passou a ser tipificada no Código Penal somente no ano de 2021.

A servidora pública aposentada Olga Soares, de Belo Horizonte, foi uma das vítimas de golpe. Em maio, transferiu R$ 3.250 a pedido da filha, médica, que havia supostamente solicitado a ajuda dela para pagar o aluguel do consultório. “Mãe, salva o meu novo número de trabalho”, apontava a mensagem.

Só horas depois, a mãe perceberia que a mensagem, típica de golpes dessa natureza, não vinha realmente de quem dizia ser. “Ela me questionou por que eu estava perguntando isso (da transferência), foi quando comecei a perceber. Eu tinha caído num golpe. Alguém hackeou o celular da minha filha e se passou por ela. E ainda viu o histórico de mensagens para conversar comigo como se fosse ela realmente, abordando o assunto do aluguel”, relembra.

‘As habilidades que você espera para um policial trabalhar com esse tipo de crime não são as mesmas que, em geral, são repassadas nas academias de polícia’. Samira Bueno Diretora executiva do Fórum. “Eu me senti invadida, deprimida e revoltada. Como tem pessoas usando a inteligência para o mal! E isso continua acontecendo com frequência, todo o mundo tem um caso para contar”, lamenta ela.

CRIMES SOFISTICADOS. Ao longo dos últimos meses, o Estadão tem mostrado que fraudes eletrônicas se tornaram cada vez mais sofisticadas, o que ajuda a explicar a disparada de casos de estelionato.

Entre os crimes de estelionato eletrônico está o que a Polícia Federal e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) chamam de ‘golpe da mão fantasma’. Nele, os criminosos induzem a vítima a instalar um software que dá acesso ao celular. A partir daí, os fraudadores vasculham o aparelho, encontram senhas e utilizam o próprio aplicativo do banco para transferir valores ou fazer pagamentos.

Sequestro de contas do aplicativo WhatsApp, clonagem de números de telefone celular e outras fraudes utilizando aplicativos de trocas de mensagens também são cada vez mais comuns.

Algumas dicas para se proteger desse tipo de ação criminosa são: nunca passe dados pessoais ou clique em links suspeitos; nunca forneça acesso ao seu celular ou instale aplicativos que você não conheça. Além disso, baixe apps somente de lojas oficiais; Altere senhas de sites, aplicativos de bancos, e-mails e outros com frequência; Procure utilizar sempre que for possível a autenticação em dois fatores para acessar serviços eletrônicos.

Especialistas afirmam

Aumento de usuários de plataformas digitais e a facilidade de praticar esses crimes impulsionam casos

O Estado de S. Paulo. 21 Julho de 2023

Por: MARCIO DOLZAN ÍTALO LO RE

O ESTADO DE S.PAULO

Governo planeja tributar recursos mantidos em paraísos fiscais

‘Alguns subsídios não fazem mais sentido hoje’

Cautela e canja de galinha

Bancos ‘limpam’ 1,2 mi de CPFs em 4 dias

O incrível caso do ITA

Bancos dos EUA lucram mais; setor imobiliário preocupa

Fazenda vê potencial de arrecadr mais de R$ 10 bi em dois anos

Fundos offshore na mira do governo

Mais globalizado, e não menos

EUA devolvem à Itália carta de Colombo de 1493

‘Mais forte, mercado da droga se profissionalizou

Feminicídios têm crescimento de 42,6% em SP

Celulares roubados ou furtados chegaram a quase 1 milhão em 2022

Polícia envelhecida não resolve roubos modernos

Golpe virtual leva a 1,8 milhão de estelionatos no País em 1 ano

País tem em média mil roubos de carro por dia; veja os dados por Estado

O escandaloso jeitinho de tolerar o ilegal

Aportes privados na gestão do SUS

FOLHA DE S.PAULO

Crédito imobiliário trava com menos recursos da poupança

Contratações para baixa renda no Minha Casa devem ter freio

Fuga do juro alto leva a queda histórica na busca por crédito

R$ 30 bilhões por ano a Gigantes Nacionais

Divida com cartão de loja entra no Desenrola

Regulamentação de apostas deve sair nos próximos dias

O semestre do imposto de Lula-Haddad (Taxadd)

Haddad diz que espera ‘retorno’ do BC após ‘esforço’ na área econômica

Eve e Embraer anunciam primeira fábrica de ‘carros voadores’ no Brasil em Taubaté

Falência do ITA reduz chances de reembolso

Onda Barbie atinge comida, metrô, CNH e até saco de lixo

Desemprego de Jovens e o acordo Europa-Mercosul

Google testa IA para escrever notícias e auxiliar jornalistas

País tem aumento de assédio, perseguição e importunação sexual

População carcerária bate novo recorde e chega a 832 mil presos

China busca impulso ao setor privado, mas vê ceticismo

Kieva repete ação de Moscou e faz bloqueio no Mar Negro

Rússia é terrorista, e Lula faz Putin sentir que não está sozinho

Financiar a velhice é tarefa dos jovens – Uma geração em falta?

O GLOBO

Dívidas com cartões de lojas também estão no Desenrola

Com juro alto, queda na busca por financiamento é recorde

Setor de energia teme brecha para um novo imposto

Haddad prevê R$ 2 bi de receitas com taxação de apostas esportivas

Para zerar o déficit em 2024: Governo prepara série de medidas, que inclui a tributação de fundos exclusivos e apostas esportivas

VALOR ECONÔMICO

Maioria das empresas abertas deve mostrar resultados fracos no 2º tri

Exportadoras vão sofrer o impacto da apreciação do real, mas varejo de alta renda, shoppings e setor sucroenergético podem trazer bons números

Desempenhos discrepantes entre bancos

Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco devem ter lucro combinado de R$ 23,99 bilhões, alta de 3% ante o 1º trimestre e queda de 10% se comparado com o 2º trimestre de 2022, indica levantamento

Transferências pessoais para o exterior são recorde

EUA, Canadá e Portugal foram os principais destinos das remessas, com quase US$ 909 milhões entre janeiro e maio, cerca de US$ 2 milhões a mais que em 2022

‘Pix dos EUA’, FedNow estreia somente agora

Maior avanço em décadas na antiquada rede de transferências de recursos nos EUA, sistema de pagamentos em tempo real permitirá movimento de dinheiro eletronicamente em segundos

COM O CRIME NO PODER, MANDA A SUA MENSAGEM DE QUE TUDO É PERMITIDO

Morte violenta cai, mas golpe e crime contra minorias segue em expansão

País vê redução em homicídios, apesar do aumento no número de armas; feminicídio, racismo, homotransfobia e estelionato crescem

Registro de agressão sexual bate recorde

Estupro tem crescimento de 8,2% na comparação com 2021 e taxa chegou a 36,9 casos para cada 100 mil habitantes

Feminicídio aumenta no país e dispara em São Paulo

Além de liderar estatística, Estado teve o maior crescimento, com 43,3%, enquanto a média brasileira é 6,6%

Cárcere seria a 18ª ‘cidade’ mais populosa do Brasil

Com 832 mil pessoas, presídios têm mais habitantes que capitais como Natal, Cuiabá e Aracaju

Justiça permite inclusão de ICMS em cálculo de créditos de PIS e Cofins

União defende a exclusão para tentar reduzir a conta de bilhões de reais gerada com o julgamento da chamada “tese do século”

UE reforça ação contra pirataria no Brasil

Programa europeu inaugura escritório no país; perda com pirataria passa dos R$ 300 bilhões

Parlamentares e juristas criticam pedido da PGR

Identificação de usuários seguidores de Bolsonaro é desrespeito à privacidade e afronta a direitos fundamentais, alertam especialistas

QUANDO A ESQUERDA SE PERDE NA ECONOMIA

Extrema direita pode voltar ao poder na Espanha

A forte erosão do poder de compra e a diminuição do consumo se tornaram grandes obstáculos para Sánchez, que perdeu eleitores em áreas importantes do país a direita nas eleições de maio

Massa prepara anúncio de novo pacote cambial; medidas têm o aval do FMI

Segundo a imprensa argentina, o governo planeja um tipo de câmbio com dólar mais alto para o agronegócio ou um imposto que desencoraje as importações, mas essa última medida não agrada totalmente ao Fundo

Empresas na Argentina correm para captar dólares na expectativa de desvalorização do peso. Empresas aproveitam a demanda dos investidores por ativos atrelados em dólar para refinanciar dívidas antes de uma esperada volatilidade pré-eleitoral

PT AINDA NÃO ATUA NA ECONOMIA DAÍ OS PREÇOS DOS ALIMENTOS ESTAREM FAVORÁVEIS

Haddad diz esperar ‘reação compatível’ do Copom (CAMPOS no BC)

Ministro da Fazenda considera que Comitê de Política Monetária precisa responder a avanços na agenda econômica

QUANDO O CONHECIMENTO SEM CONSCIÊNCIA ACONTECE

Brasil e o tratado global contra a poluição plástica

Brasil despeja pelo menos 325 mil toneladas de plásticos no oceano todos os anos

Pesquisa é chave para romper fronteira da tecnologia com minerais críticos

País desconhece reservas de materiais ‘do futuro’ para economia ‘verde’

Renováveis precisam de uma política industrial verde

Para a executiva da Abeeólica, Elbia Gannoum, o meio para evitar ciclos de investimentos seguidos de crises, é um “braço forte de políticas de renováveis”

FOME MUNDIAL A CAMINHO

Rússia bombardeia silos de grãos da Ucrânia

UE vê atitude “bárbara” de Moscou, uma vez que ataques atingem suprimentos de alimentos

Trigo e milho caem na bolsa apesar de escalada na guerra

Os contratos do trigo para setembro fecharam em baixa de 0,10%, a US$ 7,27 por bushel na bolsa de Chicago

Agricultura orienta os Estados a adotarem emergência zoossanitária

Até agora, país tem 67 focos de gripe aviária, 65 em aves silvestres e dois em criações domésticas

INCENTIVO A MAUS PAGADORES

Renegociação de dívida cresce com Desenrola

Nos cálculos do Ministério da Fazenda, todo o programa tem potencial de renegociar R$ 50 bilhões em dívidas contraídas por 70 milhões de pessoas físicas

