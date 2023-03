No começo da madrugada desta terça-feira (28), um homem identificado como Josivan Vanderlei da Silva, 29 anos, conhecido como “Neno”, foi morto a tiros nos entroncamentos das Ruas Salmos com a Provérbios, na conjunto Dr. José dos Santos Rocha (Mutirão), na cidade de Cambé.

Segundo informações iniciais, a vítima estava em um bar acompanhado de um amigo quando decidiu pagar a conta e sair do estabelecimento. Neste momento, dois homens em uma motocicleta teriam chegado ao local e o garupa efetuado vários disparos contra Josivan, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O amigo de Josivan teria fugido do local ao perceber a chegada dos criminosos, deixando a vítima para trás. Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. A polícia civil e militar pedem ajuda da população para solucionar o caso e pedem que quem tiver informações sobre o crime faça denúncias anônimas pelos números 181, 190 ou 197 da polícia civil.

O corpo de Josivan foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Londrina para realização da autópsia. O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.

