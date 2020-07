Um homicídio foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (17/07) na Rua Ermenegildo Sabaine, Jardim Vitória em Cambé.

Segundo informações a vitima chegava em sua residência por volta das 18h40m, quando foi abordado por um homem que efetuou um disparo atingido Khalil Albert Abi Antoun, de 54 anos.

Socorristas do Siate de Cambé foram acionados para atender a vítima, que entrou em óbito ainda no local. O corpo de Khalil Albert Abi Antoun foi encaminhado da o IML de Londrina e as investigações sobre o homicídio ficarão a cargo da Polícia Civil.