Homem é morto a tiros após discussão em fila de bar em Londrina

Um homem de 31 anos foi morto a tiros no final da noite deste domingo (20) na zona sul de Londrina. A vítima foi identificada como Charleston Leandro Amaro e tinha 31 anos.

Segundo testemunhas, o crime aconteceu após uma briga em um bar na rua José Roque Salton.

A vítima teria discutido e entrado em luta com o autor dos tiros. Ele estaria na fila para pagar a conta, quando o autor teria tentado furar a fila.

Por conta disso, os dois teriam começado a discutir. Do lado de fora, Amaro foi atingido por diversos disparos de arma. A vítima morreu no local. Na hora do crime havia muitas pessoas na rua.

A Polícia Militar e uma equipe do Siate foram acionadas, mas a vítima já estava morta. A vítima foi atingida no tórax e face.

Segundo a PM, tanto o autor dos disparos que fugiu do local, como a vítima, tinha passagens pela polícia. Charleston era procurado pelo crime de tráfico de drogas.

