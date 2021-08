Homem é preso com moto furtada durante Operação Blitz em Cambé

A apreensão do veículo aconteceu na Rua Belo Horizonte no Centro de Cambé, por volta das 14h30.

A Polícia Militar recolheu 23 motocicletas, um carro e uma CNH durante a Operação Blitz realizada nesta quarta-feira (11/08). A ação aconteceu em dois pontos de bloqueio em Londrina e dois em Cambé. Veículos barulhentos e irregulares continuam no alvo da Polícia Militar.

De acordo com a PM, a ação dá continuidade nas abordagens que fiscalizam as motos e veículos alterados, que podem ser fruto de ilícito ou que são responsáveis por poluição. Houve também a busca por motos com pendências administrativas ou condutores sem CNH.

Segundo a PM, durante as abordagens, uma motocicleta HONDA CG/150 TITAN estava com alerta de furto no sistema. A apreensão do veículo aconteceu na Rua Belo Horizonte no Centro de Cambé, por volta das 14h30. O condutor, de 34 anos foi preso e encaminhado juntamente com a moto para providências e poderá responder por receptação.

As ações ocorreram das 7h às 19h. Ao todo, 132 pessoas, 9 carros e 100 motos foram abordados.

Polícia Militar do Paraná

