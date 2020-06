Um acidente de trânsito aconteceu na noite desta quarta-feira (10/06), por volta das 19h20 na BR-369 (Rodovia Melo Peixoto) próximo do Jardim União em Cambé.

De acordo com as informações, Rogério Antonio dos Santos de 34 anos, ao tentar atravessar a rodovia acabou sendo atingido por um veículo FORD/CORCEL II L de cor cinza com as placas de Cambé.

Rogério foi atendido pelos Socorristas do Samu e encaminhado em estado grave para Londrina.

Imagens: Eliandro Piva