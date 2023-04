Homem impede acidente ao segurar carro desgovernado no centro de Cambé

Um homem evitou um acidente no centro de Cambé nesta quarta-feira (26/04). Marcelo Chrisósttimo, morador da cidade, rapidamente agiu ao perceber que um carro desgovernado começou a descer a Rua Dinamarca depois que uma mulher o estacionou e saiu andando em direção ao calçadão.

Com uma pedra na frente da roda, ele tentou impedir o acidente, mas sem sucesso. Com cerca de um metro de distância de outro veículo estacionado, ele agiu com coragem e força e conseguiu parar o carro a tempo.

Depois da ação heroica, ele chamou outro homem para ajudar a empurrar o carro e estacioná-lo novamente. Ninguém ficou ferido e nada foi danificado graças à prontidão e coragem do “herói do dia”. Foi uma verdadeira demonstração de altruísmo em uma situação de risco.

Marcelo Chrisósttimo

Via: Duarte News