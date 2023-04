Joia da base do Tubarão, Cirilo segue em busca de oportunidades pelo profissional

Aos 21 anos, o jovem atacante chama atenção pela regularidade em campo, a habilidade e seu poder de finalização, características marcantes do centroavante. Cirilo é formado na base do Londrina, onde está desde 2018, tendo sua formação pelas categorias Sub-17 e sub-20 do Tuba.

A joia chamou atenção dos torcedores e comissão técnica em 2022, quando foi artilheiro do Campeonato Paranaense, com 18 gols marcados em 21 jogos, tendo ao todo 1284 minutos em campo. Ou seja, o atacante precisou em média de 71 minutos em campo, para conseguir balançar as redes.

“Foi uma temporada muito positiva, felizmente pudemos avançar até o quadrangular final do Paranaense, e consegui auxiliar meus companheiros na disputa do estadual. Fico feliz por terminar o ano como artilheiro, mas o mais importante foi ter ajudado o Londrina na briga pelo título estadual, afinal, o desempenho do grupo todo é fundamental para eu poder ir bem também”, afirmou o atacante.

Com as boas atuações no último degrau das categorias de base, Cirilo deu o próximo passo em 2023, sendo integrado com o elenco profissional, para disputa do Paranaense e Campeonato Brasileiro.

No profissional, o jovem ainda vem conquistando seu espaço, mas logo em sua estreia em 2023, chamou atenção fazendo o gol da vitória do Londrina sobre o Operário, na quarta rodada da fase de grupos do estadual.

“Foi um começo com o pé direito, todo atacante sempre sonha com o seu primeiro gol profissional, e com muito suor, entrega e trabalho, consegui balançar as redes logo em minha estreia na temporada. É um jogo que ficará para sempre marcado na minha história”, exaltou Cirilo.

Ainda que o começo tenha empolgado, o atleta vem brigando pelo espaço, e soma até aqui 238 minutos em campo na temporada. Foram seis aparições, tendo inclusive começado como titular em três oportunidades, mas o atacante destaca que o objetivo por agora não é exatamente a titularidade:

“Temos um ótimo elenco, com boas opções no ataque, então meu principal objetivo neste primeiro ano de profissional é focar nos treinos e buscar evoluir. O nível de enfrentamento agora é maior, e por isso, foco em cada sessão, dando 100%, sempre visando onde posso melhorar. Acredito que a minutagem e até mesmo a titularidade, vão ser consequência da minha entrega e determinação”, ressaltou a joia.

Tendo pela frente apenas o Campeonato Brasileiro, o Londrina permite ao elenco semanas livres de treino e preparação para a competição, o que pode ajudar no desenvolvimento de Cirilo. Por outro lado, com o calendário cheio, o jovem tem a disposição, mais oportunidades de aparecer, sendo uma peça a aparecer cada vez mais neste elenco.

