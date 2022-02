Homem morre em confronto com a Polícia Militar no Jardim Santa Izabel em Cambé

Uma equipe do CHOQUE da Polícia Militar interceptou um veiculo FIAT/TORO, próximo do UPA/SABARÁ em Londrina, no final da tarde desta segunda-feira (31/01). O carro foi roubado na cidade de Sertanópolis.

De acordo com as informações, as placas do veículo estavam sendo trocadas, momentos antes do confronto.

O condutor do FIAT/TORO acabou empreendendo fuga onde iniciou-se um acompanhamento tático, que terminou em confronto na Rua da Amizade no Jardim Santa Izabel em Cambé.

O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nenhum policial ficou ferido.

Os órgãos competentes foram acionados para realizarem os procedimentos adequados e o recolhimento do corpo que foi encaminhado ao IML.