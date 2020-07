Um homem de 47 anos morreu na frente da namorada, de 42 anos, após se engasgar com um pedaço de carne, na tarde deste sábado (18), no bairro Alto do Idaiá, em Dourados, região sul do estado.

De acordo com a polícia, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas a vítima já estava sem vida.

Conforme a ocorrência policial, a mulher contou que estava consumindo bebida alcoólica com o namorado, momento em que ele se engasgou. Ela ainda relatou que desconhece técnicas de desobstrução e não conseguiu ajudá-lo.

Peritos estiveram no local e constataram que o homem realmente morreu decorrente por engasgamento/asfixia e causa foi devido a um pedaço de carne. O corpo do homem estava caído em um terreno baldio e o caso registrado como morte a esclarecer.

Fonte: Portal 98 FM