O prefeito de Londrina Marcelo Belinati (PP) afirmou em transmissão ao vivo pelas redes sociais neste domingo (19) que vai autorizar a reabertura das praças de alimentação em shoppings. A medida será publicada em decreto municipal e é válida a partir desta segunda-feira (20).

Belinati também afirmou que o novo decreto vai restringir a abertura de lojas de conveniência de postos de combustíveis até as 22h. Após esse horário, não será permitido nem a venda com retirada no local. “Terão que fechar igual bares e restaurantes”, explicou.

Funcionamento de outros setores

O líder do executivo reiterou que negou a proposta da Acil de ampliação do horário do comércio. As lojas de rua e os shoppings devem continuar funcionando no mesmo horário, das 10h às 16h e das 11h às 19h, respectivamente. Os outros setores da economia também devem seguir os horários que vigoravam durante a semana passada.

Nos shoppings, os restaurantes e lanchonetes terão que seguir regras rígidas para prevenção do coronavírus. Será permitido o uso de 50% da área total e 50% da capacidade de cada mesa, além do distanciamento de dois metros entre as mesas. Uso de máscara é obrigatório para funcionários e clientes, a não ser quando houver o consumo de alimentos e bebidas.

Na transmissão ao vivo, Belinati justificou a restrição de horário para as lojas de conveniência. “Depois das 22h, os bares fecham e muita gente vai nesses lugares comprar bebida, e ficam na rua sem máscaras”.

Informações: Tarobá News