Idoso de Cambé de 70 anos pratica corrida e é exemplo de vitalidade

Nunca é tarde para deixar o sedentarismo de lado e apostar em um estilo de vida mais ativo. Inúmeros estudos científicos mostram que os idosos podem sair ganhando com os exercícios físicos.

Não só a corrida, como também diversas outras modalidades são válidas. Afinal, com o passar do tempo, perdemos mobilidade, elasticidade, massa muscular e densidade óssea. Em alguns casos, até o lado social pode ficar prejudicado. E a corrida tem o potencial de prevenir e retardar todos esses problemas.

Em Cambé, mais precisamente no Conjunto Habitacional Castelo Branco, mora Mauro Apolinário, de 70 anos e ele não dá desculpa para ficar em casa e é exemplo de vitalidade.

Seu Mauro, assim conhecido, começou a correr a 33 anos atrás e coleciona medalhas que ele já conquistou com a corrida. Ele cuida orgulhoso de cada uma delas. Tem de bronze, prata e, claro, de ouro, todas conquistas com um amuleto especial.

O envelhecimento é um processo natural que pode ocorrer de maneira saudável, e com menores perdas, se algumas alterações no estilo de vida forem introduzidas.

O idoso se dedica à corrida com muito amor. Quando começou com o esporte, viu a saúde melhorar. Ele treina diariamente a corrida cerca de 15km, sem desculpas.

“Não tenho nenhum problema de saúde e não pego gripe”, disse Mauro ao Portal Cambé. Ele iniciou sua prática esportiva na ciclovia. No período que trabalhou em Ibiporã, Seu Mauro deslocava até a empresa e retornava correndo.

Dentre os hábitos a serem adquiridos, a participação em atividade física regular desempenha importante papel. Já está estabelecido que a maior parte dos efeitos negativos atribuídos ao envelhecimento deve-se, na verdade, ao sedentarismo. A falta de atividade física leva ao desuso das funções fisiológicas por imobilidade e má adaptação. Estas alterações não são devidas ao avançar dos anos, nem estão 100% relacionadas ao desenvolvimento das doenças crônicas prevalentes nesta população.

A maior lição, segundo Mauro, é não parar jamais. “Manter o corpo sempre em movimento ajuda a ‘lubrificar’ as engrenagens das pernas e braços e deixa os pensamentos mais leves, ajudando a melhorar cada vez mais a qualidade de vida“, disse ele ao Portal Cambé.

A fraqueza muscular pode diminuir a capacidade para realizar as atividades da vida diária, levando o idoso à dependência. Além disso, conforme se perde força aumenta-se o risco de traumas em conseqüência das quedas. Estudos a respeito dos efeitos do atletismo apontam esta modalidade de exercício como capaz de incrementar ganhos de condicionamento físico entre os praticantes idosos. O Atletismo ajuda inclusive na prevenção de quedas, melhorando a qualidade de vida e sistema imune. Dentre os benefícios psicológicos decorrentes da prática de corrida e outras atividades do atletismo foram relatados aumento da sensação de bem-estar, diminuição da ansiedade e socialização.

“Pratiquem esportes, por uma vida mais saudável”, finaliza Mauro Apolinário que é exemplo de esforço e superação. Esse é de Cambé.