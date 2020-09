A Polícia Civil investiga a morte de um idoso de 84 anos no hospital Santa Casa de Londrina, no norte do Paraná, que ocorreu na noite de segunda-feira (7). Segundo a família, ele caiu da janela do quarto onde estava internado.

No domingo (6), Hélio Toscari foi levado por um filha para um hospital da cidade com problema cardíaco e insuficiência pulmonar. Ao realizar uma tomografia e ser diagnosticado com pneumonia, o idoso foi transferido para a Santa Casa onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ainda de acordo com a família, o idoso deixou a UTI na tarde de segunda-feira e foi internado em um quarto que fica no 2º andar do hospital. A queda teria ocorrido horas depois.

Na declaração emitida pelo Instituto Médico-Legal (IML) consta que um dos motivos da morte foi queda de plano elevado. A Santa Casa informou que a morte ocorreu às 21h40.

As janelas do hospital não possuem grades ou telas de proteção. A família contou que o idoso estava sozinho no quarto. A família registrou um Boletim de Ocorrência porque quer explicações da instituição e também saber como ele teria caído.

O hospital Santa Casa informou que não vai se manifestar sobre o caso neste momento.

Fonte: G1 Paraná

Foto: Arquivo pessoal